Intresseanmälan - Uppdrag Inom Inköp!
2025-11-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Kävlinge
, Trelleborg
, Landskrona
Är du på jakt efter en ny tjänst eller ett nytt uppdrag inom inköp i Skåne?
Vi söker ständigt nya talanger som vill se sig om efter nya utmaningar i arbetslivet. Är du intresserad av att arbeta hos oss som uthyrd konsult inom inköp får du gärna bifoga ditt CV och personliga brev här. Konsultuppdragen varierar och styrs av våra kunders behov. Våra kunder finns i hela Skåne och du får gärna specificera i din ansökan vilket geografiskt område du är intresserad av att arbeta i.
Notera att detta inte är en specifik tjänst utan en intresseanmälan för kommande konsultuppdrag.
Vi kommer att kontakta dig när vi har ett aktuellt uppdrag som matchar din profil.
Välkommen med din ansökan!
Om verksamheten
Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet digitala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension. Poolia har ett fokus: att tillsätta kvalificerad kompetens på tjänstemannaområdet. Avgränsningen är vår styrka och det som gör oss till branschens kanske mest erfarna rekryteringskonsulter. Vi har en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen och deras affärsvillkor. Och vi har en urvalsfilosofi som identifierar varje individs unika förmågor. Tillsammans med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb och ledande digitala verktyg är detta grunden i vårt erbjudande - Rätt individ. På rätt plats. Alltid. Ersättning
