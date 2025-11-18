Internship: Front-end- eller Back-end-utvecklare
Är du en blivande utvecklare som vill kickstarta din karriär med verklig erfarenhet? sök till oss som intern och få exponering för den senaste tekniken och dra nytta av vägledning och stöd från erfarna handledare under hela din resa!Publiceringsdatum2025-11-18Om företaget
RedRiver Consulting and Software AB, är ett ledande konsult- och produktföretag specialiserat på system- och webbutveckling. Med en meritlista av att leverera skräddarsydda IT-lösningar och ge löpande support till några av Sveriges största företag och offentliga myndigheter, är vi stolta över vårt engagemang för spetskompetens och innovation. Vår expertis ligger i Angular 18 och React för frontend-utveckling och .NET Core och C# för backend-lösningar
Internship detaljer:
Roll: Front-end eller Back-end Developer InternKvalifikationer
Grundläggande kunskaper om antingen front-end-utveckling med Angular eller React, eller back-end-utveckling med Java eller .NET C#.
Iver att lära och bidra till spännande projekt.
Stark problemlösningsförmåga och uppmärksamhet på detaljer.
Ansvar:
Samarbeta med vårt erfarna team i riktiga projekt.
Tillämpa dina kunskaper för att bygga lyhörda och användarvänliga gränssnitt eller robusta backend-system.
Delta i SCRUM eller agila metoder.
Möjlighet till tillväxt och lärande i en stödjande miljö.
vill förtydliga att detta är en obetald Internship.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: praktik@redcode.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RR Consulting and software AB
