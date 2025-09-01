Internkonsult inom miljöområdet
Västra Götalandsregionen, Konsulttjänster / Administratörsjobb / Göteborg
2025-09-01
Vill du göra skillnad på riktigt? Hos oss får du chansen att arbeta regionövergripande med fokus på att Västra Götalandsregionen ska nå miljömålen 2030.
Här kan du läsa mer om dem: Miljömål 2030.
Vi är en intern konsultorganisation inom Västra Götalandsregionen som erbjuder konsulter inom olika kompetensområden. Vårt mål är att bidra till regionens utveckling genom att stödja kärnverksamheten. Nu söker vi en miljökonsult med ett genuint intresse för miljö som vill vara med och bidra till att vi når våra hållbarhetsmål. Är du den vi letar efter?Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Du kommer att bli en del av vår konsultenhet och en viktig del i Västra Götalandsregionens miljöarbete. Du kommer att genomföra uppdrag och driva projekt tillsammans med våra förvaltningar och bolag inom olika miljöområden.
Exempel på uppdragsområden vi jobbar med idag:
Genomföra förstudier, utredningar och utvecklingsarbete
Agera stöd i miljöledningsarbete, internrevision och certifiering
Ta fram och hålla i utbildningarKvalifikationer
Vi letar efter dig som har hunnit arbeta några år med projektledning och verksamhetsutveckling inom miljö- eller hållbarhetsområdet i en större organisation. Du har en för tjänsten relevant högskoleutbildning, gärna med inriktning på miljö eller hållbar utveckling.
För att lyckas med uppdraget behöver du vara resultatorienterad och ha förmågan att driva projekt och uppdrag hela vägen in i mål. Då tjänsten innebär många olika kontaktytor, behöver du vara duktig på att samarbeta, och ha en god kommunikativ förmåga. Vidare är du bra på att lösa problem som kan uppstå, samtidigt som du behåller helhetsperspektivet och blicken på målet. Erfarenhet av och kompetens inom systematiskt miljöledningsarbete, revisioner och miljöledningsstandarden ISO14001 är meriterande.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett roligt och varierat jobb där du får inblick i många olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen. Du får vara med och driva omställningsarbete hos en av Sveriges största arbetsgivare.
Vi tror på balans mellan arbete och fritid, och som anställd i Västra Götalandsregionen har du flera förmåner. Läs mer om hur det är att arbeta hos oss, och vilka förmåner vi erbjuder här: Dina förmåner
Rekryteringsprocessen
I denna process kommer vi inte att läsa några personliga brev. Istället för ett personligt brev, kommer du att få besvara ett antal frågor där du får beskriva dina erfarenheter. Var så utförlig du kan i dina svar. Vi ber dig därför att endast ladda upp ditt CV när du registrerar din ansökan.
Vi planerar att genomföra första omgången intervjuer den 1 och 2 oktober, så sätt gärna av dessa datum i din kalender när du registrerar din ansökan.
För frågor som rör tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef, Lars Berko.
Vi ser fram emot din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
