Interiörtekniker till SJ
SJ AB / Maskinreparatörsjobb / Solna Visa alla maskinreparatörsjobb i Solna
2026-01-21
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJ AB i Solna
, Stockholm
, Upplands-Bro
, Södertälje
, Enköping
eller i hela Sverige
Är du intresserad av teknik och fordon? Hos SJ får du möjlighet att starta din anställning med teknisk utbildning inom tåg.
Din kommande roll
Som Interiörtekniker ansvarar du för att utföra både service och reparation av tåg. Du kommer att påbörja din anställning med en betald grundutbildning inom teknik, följt av fortsatt utbildning inom specifikt tåg typ samt ellära. Bland annat kommer du att kunna installera hjärtstartarutrustning på tågen och säkerställa att alla säten är korrekt monterade innan resenärer stiger ombord. Depån är till största del utomhus, tåg ankommer och avgår från depån dygnet runt. Detta innebär att arbetet sker i treskift, vilket ger dig en varierad och aktiv arbetsdag eller natt utomhus.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Identifiera tillgängliga tåg, samordna och planera arbete med kollegor.
Hantera skador och underhåll av lättare tågteknik, exempelvis inklusive säten, belysning, dörrar och annan utrustning.
Rapportera arbetsorder i fordonsförvaltningssystemet via dator
Montera rätt reservdelar enligt instruktioner och regelverk.
Hantera reservdelar i lager och genomför beställningar vid behov.
Som interiörtekniker kommer du att vara en del av division fordon på SJ som ansvarar för fordonsflottans livscykel. SJ är ett framtidsinriktat företag som befinner sig i en spännande fas med en historisk satsning på en ny fordonsflotta och digitalisering med många nya tekniska lösningar, det innebär att du kommer få möjlighet att växa och utvecklas i din tekniska kompetens.
Förväntningar på den vi söker
Vi söker dig som är en ansvarsfull person med stort intresse för teknik. Som tekniker är ett gott samarbete med kollegor nyckeln, du kommer planera ditt arbete i grupp och individuellt. Du är en noggrann problemlösare som motiveras av att arbeta mot uppsatta mål, särskilt med fokus på trafiksäkerhet. För att trivas i rollen uppskattar du att ta egna initiativ och utmaningen i att hitta lösningar som håller hög kvalitet samt säkerhetsstandard.
Erfarenhet inom fordonstekniskt underhåll
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande med erfarenhet inom el och kretsscheman
Datorvana
Ansökan och information
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 8 feburari. I samband med rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll och hälsoundersökning. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår kontaktperson Tina Lopez, Tina.Lopez@sj.se
.
Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7089444-1800936". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
(org.nr 556196-1599), https://jobb.sj.se
Växlarevägen 29 (visa karta
)
170 63 SOLNA Jobbnummer
9697121