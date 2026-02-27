Interimschef till Osby kommun
2026-02-27
Är du en trygg ledare på jakt efter nästa uppdrag? Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter en interimschef till Osby kommun.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör för ett av ADDAS ramavtal. Vi söker nu efter en interimschef till Osby kommun.
Som interimschef på kommunen kommer du att bli en del av lönefunktionen som idag består av 11 medarbetare. Lönefunktionen arbetat mycket med frågor kring processer, system, utveckling och förbättring. Även arbete med intyg, statistik, utlämnande av handlingar och uppgifter ingår. I rollen ingår även personal, budget- och verksamhetsansvar samt arbetsmiljöansvar. Du rapporterar till HR-chefen.
Till denna roll söker vi dig som är trygg i dina kunskaper. Du kan snabbt sätta dig in i nya verksamheter och är van att arbeta efter uppsatta mål. Vidare ser vi att du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra.
Krav för tjänsten
Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Relevant erfarenhet av liknande arbete
Erfarenhet av arbete inom HR-löneområdet
Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.
Meriterande krav för tjänsten
Erfarenhet av att arbeta/leda i ett lönecenter.
Erfarenhet av att leda projekt och arbeta med förändringsarbete.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med start omgående och pågår i ca 6 månader, med möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos kunden i Osby.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2026-03-03
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Ersättning
