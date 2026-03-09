Interim sektorschef inom barn- och utbildning - Säter
2026-03-09
En verksamhet inom offentlig sektor i Säter söker nu en erfaren ledare för ett interimuppdrag som sektorschef inom barn- och utbildningsområdet. I rollen får du ett strategiskt och operativt helhetsansvar för verksamheten under en övergångsperiod. Uppdraget passar dig som har vana av att kliva in i komplexa organisationer, skapa stabilitet och leda chefer i en verksamhet där tydligt ledarskap och riktning är avgörande.
Detta är ett konsultuppdrag via Poolia på heltid med start snarast enligt överenskommelse och som löper till och med 31 augusti 2026, med möjlighet till förlängning. Uppdraget genomförs huvudsakligen på plats i Säter och innebär ett nära samarbete med ledning, nämnd och verksamhetschefer. Arbetstiden är förtroendearbetstid med riktmärke omkring 08.00-17.00.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
I rollen har du ett övergripande ansvar för ledning och styrning av verksamheter inom barn- och utbildningsområdet, där bland annat förskola, grundskola, elevhälsa, kulturskola och vuxenutbildning ingår. Uppdraget innebär att säkerställa stabilitet och kontinuitet i verksamheten under en övergångsperiod fram till dess att en ordinarie sektorschef är på plats.
Arbetsuppgifter i uppdraget omfattar bland annat:
• Övergripande ansvar för verksamhet, kvalitet och ekonomi inom sektorn
• Leda och utveckla sektorns ledningsgrupp
• Stöd till och samverkan med barn- och utbildningsnämnden
• Säkerställa rättssäker myndighetsutövning
• Följa upp mål, kvalitetsarbete och ekonomiska resultat
• Fullt delegerat arbetsmiljöansvar enligt gällande rutiner
• Stöd till rektorer och stab i både operativa och strategiska frågor
• Säkerställa att verksamheten följer skollag, arbetsmiljölag och övriga regelverk
• Bidra till stabilitet, struktur och arbetsro i organisationen
• Ansvara för budgetprocess, uppföljning och rapportering till nämnd
• Samverkan med fackliga parter och andra externa aktörer
• Beredning av ärenden till nämnd
• Löpande rapportering till ledning samt framtagande av överlämningsrapport vid uppdragets slut
Vem är du?
Vi söker dig som har akademisk examen inom pedagogik, statsvetenskap, ledarskap eller annat relevant område. Du har dokumenterad erfarenhet av kvalificerade ledaruppdrag, gärna från större organisationer och gärna inom offentlig sektor. Erfarenhet av att leda andra chefer, arbeta i en politiskt styrd organisation samt driva förändrings- eller utvecklingsarbete inom utbildningsverksamhet är meriterande. Du har även god vana av strategisk styrning av verksamhet och ekonomi.
Som person är du en stabil och trygg ledare som snabbt kan sätta dig in i komplexa verksamheter och skapa struktur och tydlighet. Du har en god förmåga att bygga förtroende hos medarbetare, ledning och externa parter samt att balansera ett närvarande ledarskap med ett strategiskt perspektiv. Vidare är du kommunikativ, samarbetsorienterad och har förmåga att navigera i organisationer med många intressenter.
Om verksamheten
För att lyckas i rollen är du självständig och resultatinriktad, med förmåga att ta ägarskap i miljöer där allt inte är färdigdefinierat. Du är strukturerad men pragmatisk, kan prioritera mellan olika intressenters behov och står trygg i att fatta beslut och driva frågor framåt. Samtidigt är du pedagogisk och kommunikativ, med förmåga att förklara tekniska frågor på ett tydligt och tillgängligt sätt. Du är noggrann utan att tappa tempo och trivs i roller där ansvar, samarbete och leverans går hand i hand.
Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
