Interim Rekryterare - Blue Collar / Produktion
People Experience AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos People Experience AB i Stockholm
, Solna
, Södertälje
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Om uppdraget och dig vi söker
Vi söker nu en interim rekryterare till ett uppdrag norr om Stockholm. Uppdraget startar så snart som möjligt och pågår i 6-12 månader, med möjlighet till förlängning.
Start: Så snart som möjligt
Omfattning: Heltid
Plats: norr om Stockholm, ca 3 dagar/vecka på plats + distansarbete
Längd: 6-12 månader
Om rollen
I denna roll kommer du att vara en central del av HR- och rekryteringsteamet och ansvara för ett antal rekryteringar varje månad, främst inom produktion och blue collar-roller. Du arbetar verksamhetsnära med rekryterande chefer inom områden som produktion, service, eftermarknad, engineering, inköp och lager.
Dina uppgifter spänner över hela rekryteringsprocessen - från behovsanalys, annonsering och urval till bakgrundskontroller, anställningsavtal och onboarding. Rollen är starkt administrativ och kräver hög grad av struktur, noggrannhet och ordningssinne.
Exempel på roller du rekryterar till:
Produktionsarbetare, elektriker, mekaniker, målare/snickare/andra yrkesarbetare. Lager- och inköpspersonal.
Vi söker dig som har
3-4 års erfarenhet av rekrytering, gärna med fokus på produktion/blue collar.
God vana av administration, avtalshantering och bakgrundskontroller.
Förmåga att hantera flera parallella processer med ordning och struktur.
Erfarenhet av att rekrytera till roller inom produktion, verkstad eller liknande miljöer.
Mycket goda kunskaper i engelska (svenska är inte ett krav)
Detta är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta nära verksamheten, bidra med din rekryteringskompetens och samtidigt njuta av en strukturerad och uppgiftsorienterad roll där ordning och reda är nyckeln till framgång.
Vi startar urvalet omgående så sök gärna redan idag!
Om att vara konsult hos People Experience
Högt som lågt och ibland tvära kast tillhör vardagen som konsult - men ruskigt roligt, varierande och lärorikt är det. Som konsult via People Experience välkomnas du med öppna armar in i vår PX-familj med konsultfrukostar, check-ins och bollplank för att du ska känna samhörighet och utbyte, men alltid med fin balans - för att inte göra anspråk på för stor del av din tid. Formen för ditt konsultuppdrag (dvs om du blir underkonsult eller anställd hos PX för det specifika uppdraget) bestämmer du själv!
Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya potentiella People, Payroll & Finance Consultants och utökar dagligen vårt nätverk med förtroendeingivande, prestigelösa och flexibla Professionals med både integritet, ödmjukhet och ett starkt ledarskap. I vårt nätverk finns expertis inom hela området och på alla nivåer. Generalister som specialister, seniora som juniora - och det är precis det som gör det hela så givande.
På People Experience kommer vi alltid göra det lilla extra för att se till att du får en positiv upplevelse i mötet med oss - oavsett om du är kund, konsult, medarbetare eller kandidat. Välkommen att skapa denna upplevelse tillsammans med oss!
Om din ansökan
Vi behandlar alla kandidater lika, var vänlig ansök via annonsen om du är intresserad - all kontakt sker genom vårt rekryteringssystem! Detta för att skapa en fin kandidatupplevelse för samtliga kandidater, samtidigt som vi säkrar en rättvis process för alla!
Vi vill bidra till att alla känner sig likvärdiga på arbetsmarknaden. Vi vill uppmuntra alla, oavsett bakgrund att ansöka!
Vi behandlar din personliga information i enlighet med GDPR. Om du önskar att vi raderar din information gör du det enklast genom att begära det via vår karriärsida "Connect". Har du frågor, kontakta vår systemansvariga Lina Roxenback på lina.roxenback@peopleexperience.se
.
People Experience är en personlig, innovativ och högst engagerad boutiquebyrå med enorm passion för att hjälpa kunder, konsulter och kandidater att nå tillväxt och framgång genom rätt matchning inom det område där vår erfarenhet och passion är som störst: People, Payroll & Finance. Med visionen att bli Sveriges ledande boutiqebyrå för People, Payroll & Finance Professionals, är vi 100 % specialiserade på målgruppen i vår rekrytering och konsulttillsättning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People Experience AB
(org.nr 559120-8854) Kontakt
Lina Roxenback lina.roxenback@peopleexperience.se +46733589932 Jobbnummer
9521956