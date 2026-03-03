Interim Produktionschef - Sjuhärad
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Chefsjobb / Borås Visa alla chefsjobb i Borås
2026-03-03
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stella Rekrytering och Ledarskap AB i Borås
, Bollebygd
, Ulricehamn
, Göteborg
, Gislaved
eller i hela Sverige
Vi söker nu en interim Produktionschef till ett medelstort tillverkande företag i Sjuhärad. Uppdragets längd förväntas vara på ca 6 månader och med omgående start.
I uppdraget får du ett helhetsansvar för att leda och utveckla produktionen. Uppdraget innebär ett helhetsansvar för produktionen och du arbetar nära såväl ledare som medarbetare. Du blir en del av ledningsgruppen där du under uppdraget förväntas bidrar till företagets fortsatta utveckling.
En central del av uppdraget är ditt ledarskap. Du motiverar, coachar och stöttar produktionen och arbetar nära ledare och team för att utveckla kompetens, samarbete och en kultur med tydliga förväntningar och hög delaktighet. Genom ditt närvarande och inkluderande ledarskap bidrar du till att skapa förväntningar, tydlighet och trygghet. Tillsammans säkerställer ni en hållbar utveckling av både människor och produktionen.
Din bakgrund Vi söker dig som har erfarenhet av att leda produktion i en liknande roll och som trivs i ett uppdrag där du arbetar nära verksamheten. Du är van att ta ansvar för både människor, resultat och flöden och känner dig trygg i att fatta beslut baserade på sunt förnuft och med verksamhetens bästa i fokus. Du är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad och har erfarenhet av att driva förbättringar i en organisation som behöver tydlighet, stabilitet och ett närvarande ledarskap. Ett intresse för teknik, processer och för att utveckla både ledare och team är viktigt för att lyckas i rollen.
Vid frågor om uppdraget, vänligen kontakta ansvarig konsult Jennifer Djureholt på 0702 - 091 693. Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7322410-1871074". Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), https://jobb.stellaab.se
504 30 (visa karta
)
504 30 BORÅS Arbetsplats
Stella Rekrytering & Ledarskap Jobbnummer
9774307