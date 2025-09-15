Interim omsorgschef till kommun
2025-09-15
Jurek söker en interim omsorgschef till en kommun söder om Stockholm. Vi söker dig som har erfarenhet att leda inom äldreomsorg och kan påbörja uppdraget omgående.
Om uppdraget
Som verksamhetschef leder, samordnar och följer du upp det operativa och taktiska arbetet inom våra vård- och omsorgsboenden samt hälso- och sjukvårdsenheten. Du har det övergripande ansvaret för ekonomi, personal och verksamhet. I din roll planerar du för framtida behov, säkerställer en ändamålsenlig bemanning och arbetar långsiktigt med kompetensförsörjning. Du skapar förutsättningar för dina enhetschefer att ta ansvar, leda och utveckla sina verksamheter, och är ett närvarande chefstöd i både vardag och förändringsarbete.
Du har ett aktivt uppdrag att utveckla dina chefer - att se deras styrkor, lyfta deras kompetens och ge dem förutsättningar att växa i sitt ledarskap. Genom dialog, tillit och tydlig riktning bygger du starka och självständiga chefsteam.
Vem är du?
Vi söker dig som uppfyller;
* Relevant akademisk utbildning inom socialt arbete, personalvetenskap, eller hälso- och sjukvård.
* Minst tre (3) års erfarenhet av att leda första linjens chefer inom äldreomsorg.
Vi söker dig som är strukturerad och organiserad, har god samarbetsförmåga men också kan arbeta självständigt, ta initiativ och bygga goda relationer.
Du erbjuds
Ett tidsbegränsat konsultuppdrag på heltid 39 h/veckan via Jurek. Uppdragsstart är omgående tom 2026-01-30 med möjlighet till förlängning om max 6 månader.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig kandidatansvarig Therese Sundin på therese.sundin@jurek.se
Om verksamheten
Ersättning
