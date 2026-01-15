Interim Executive Assistant till bank
2026-01-15
Vi söker nu en driven Executive Assistant till ett affärskritiskt och tidsintensivt strategiprogram.
Detta är ett uppdrag för dig som är van vid högt tempo, komplexa miljöer och arbete nära ledning och som trivs med att vara den person som får saker att hända när det är som mest pressat.
Start: Helst omgående
Omfattning: 100 %
Uppdragslängd: till april 2026, med möjlighet till förlängning
Placering: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande, kort svarstid
Uppdragets innehåll
Du kommer fungera som operativt nav i programmet och stötta både kundens interna projektledning och externa konsulter.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Planering, koordinering och bokning av möten och workshops på ledningsnivå
Förberedelse av besluts- och presentationsmaterial inför avstämningar och kalibreringar med företagsledningen
Struktur och ansvar för intern kommunikation inom programmet
Koordinering gentemot externt konsultteam
Löpande stöd och avlastning till kundens interna projektledare
Uppdraget är krävande. Periodvis förekommer arbete utöver ordinarie arbetstid, vilket förutsätter hög tillgänglighet och flexibilitet.
Profil vi söker
Vi söker en juniorkonsult med dokumenterad leveransförmåga i pressade miljöer.
Du har:
1-5 års erfarenhet från en välrenommerad konsultmiljö
Erfarenhet från bank/finanssektorn
Hög arbetskapacitet och stark struktur
Förmåga att prestera under press och hantera parallella arbetsflöden
Mycket hög tillgänglighet och professionell flexibilitet
Meriterande är erfarenhet från:
Project management, transformations- eller kostnadsprogram
KompetensnivåRelevant akademisk utbildning
1-3 års erfarenhet av liknande uppdrag
Självständig i utförande inom tydliga ramar och med löpande arbetsledning
Sammanfattning
Detta är ett relativt kort men meriterande uppdrag i en strategiskt viktig kontext idealiskt för dig som vill bygga starkt CV, ta nästa steg och visa vad du klarar när tempot är högt och kraven tydliga.
För frågor om tjänsten
Välkommen att kontakta Marcus Ström, marcus.strom@peopleoffinance.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Observera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mejl.
People of Finance & Interim är rekryterings- och konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade ekonomer och företag. Genom att söka denna roll via oss öppnas även dörrar till fler spännande uppdrag och karriärmöjligheter både nu och framåt.
Följ oss gärna på LinkedIn för fler möjligheter.
Ersättning
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Jobbnummer
9686832
9686832