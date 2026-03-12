Interim Category Manager - Facilities & Construction
2026-03-12
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Interim Category Manager - Facilities & Construction hos vår kund.
Om uppdraget I rollen ansvarar du för att leda och driva inköps- och kontraktsaktiviteter inom Facilities & Construction på global nivå. Tyngdpunkten ligger på att stödja större investeringsprojekt i Sverige och säkerställa robusta kommersiella upplägg.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Leda och genomföra sourcing- och kontraktsaktiviteter inom Facilities & Construction Hantera RFI/RFP/RFQ-processer, leverantörsutvärderingar, förhandlingar och kontraktsimplementering Stötta större bygg- och fastighetsrelaterade investeringsprojekt i Sverige Säkerställa starka kommersiella avtal och efterlevnad av inköpsstyrning Identifiera och realisera kostnadsbesparingar samt riskreducerande åtgärder Följa upp och utveckla leverantörsprestanda Säkerställa god stakeholder alignment i en global matrisorganisation Leverera strukturerad rapportering och beslutsunderlag till seniora intressenter Uppdraget kräver att du självständigt kan ta ägarskap för kategorin och snabbt sätta dig in i pågående initiativ.
Krav Nivå 3-4, med minst 7 års erfarenhet inom strategiskt inköp eller category management Dokumenterad erfarenhet av sourcing inom construction och facility-relaterade tjänster Gedigen erfarenhet av komplexa förhandlingar och kontraktshantering Förmåga att arbeta självständigt i en global matrisorganisation Stark stakeholder management-förmåga Flytande svenska och engelska i tal och skrift Meriterande:
Erfarenhet av arbete i SAP (ERP) Erfarenhet från internationell industriell verksamhet
Övrig information Placeringsort: Jönköping Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: 2026-03-16 - 2026-09-30
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
