Interim Business Controllertill växande koncern

Vi söker en senior Interim Business Controller till vår kund som är ett företag med en tydlig internationell närvaro.
För ett uppdrag med start omgående eller direkt efter ledigheterna söker vi nu en erfaren och självgående Business Controller till ett internationellt bolag med kontor i Sverige och verksamhet i flera länder. Uppdraget passar dig som snabbt kan ta ägarskap som Business Controller och skapa struktur i en föränderlig miljö.
Du kliver in i en central roll där du arbetar nära CFO och Finance och bidrar både operativt och strategiskt i ett bolag med högt tempo och tydliga krav på kvalitet, analys och leverans.
Om uppdragetSom Interim Business Controller blir du en nyckelperson med ansvar för att:
bygga, utveckla och vidareförädla processer och strukturer inom Business Control
arbeta med analys, uppföljning, prognos- och budgetarbete samt identifiera förbättringsinitiativ
hantera intern och extern rapportering i en miljö med höga regulatoriska krav
fungera som affärsstöd till verksamheten och bidra i ekonomiska beslutsprocesser
samarbeta nära interna och externa stakeholders, både i Sverige och internationellt
Vi söker dig som:har flerårig erfarenhet av Business Control helst i internationella miljöer, gärna i börsnoterad eller regulatoriskt styrd kontext
har bakgrund från retail, detaljhandel eller annan reglerad industri, alternativt FMCG eller annan snabbrörlig verksamhet
är trygg i att kombinera operativt, hands-on arbete med strategiskt tänkande
trivs i dynamiska miljöer
arbetat med Power BI
är analytisk, lösningsorienterad och van att prioritera rätt i pressade situationer
är kommunikativ och professionell i dialog med ledning, revisorer och internationella samarbetspartners
Detta är ett uppdrag för dig med eget driv, gott omdöme och förmåga att snabbt skapa struktur i en komplex miljö.
UppdragsfaktaStart: Relativt omgående annars januari
Omfattning: Heltid
Plats: Stockholm (Centralt)
Längd: Initialt 6 månader med möjlighet till förlängning
Ansökan & kontakt
Låter detta intressant? Välkommen att skicka in din intresseanmälan så snart som möjligt urval och intervjuer sker löpande. För frågor om uppdraget, kontakta: Andreas Alexander, andreas.alexander@peopleoffinance.se
Observera att vi tyvärr inte har möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
People of Finance & Interim är rekryterings- och konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade ekonomer. Genom oss får rätt person tillgång till spännande interimsuppdrag och rekryteringar både nu och framåt. Vi arbetar löpande med flera parallella uppdrag och en dialog med oss kan öppna dörren till fler möjligheter än just denna. Följ oss på LinkedIn här för att ta del av aktuella uppdrag och karriärmöjligheter.
Vi ser fram emot din ansökan!
Business Controller, Controller, Interim Controller, Financial Controller, Controlling, Analys, Affärsutveckling, Ekonomi, Redovisning, Revision, IPO
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
Detta är ett heltidsjobb.
