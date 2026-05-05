Intensivvårdssjuksköterska
2026-05-05
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Om IVA
Kungälvs sjukhus ingår som traumamottagande sjukhus (TMS) i regionen. Intensivvårdsavdelningen ingår i Verksamhet Anestesi, operation och intensivvård. Avdelningen är av allmän karaktär, där vi bedriver intensivvård från flera verksamheter såsom medicin, kirurgi, och psykiatri. Vi utför postoperativ vård från flera verksamheter som kirurgi, ortopedi, urologi, medicin och tand. På vår dagkirurgiska enhet, tar vi emot öppenvårdspatienter före och efter planerad operation/undersökning. Vi är ca 90 specialistsjuksköterskor och undersköterskor som arbetar hos oss.Publiceringsdatum2026-05-05Beskrivning
Vi erbjuder ett stimulerande arbete med en stor variation på patienter, från svårt sjuka till mindre sjuka. Som intensivvårdssjuksköterska är du en viktig del av teamet tillsammans med ansvarig läkare och undersköterska runt våra patienter. Inom avdelningen pågår flera aktiva utvecklingsarbeten i tvärprofessionella grupper, som består av undersköterska, sjuksköterska och läkare, för att utveckla kvaliteten och patientsäkerheten inom vår enhet. Kungälvs sjukhus är ett traumamottagande sjukhus, vilket innebär att vi satsar på utbildning och kompetenshöjning inom området.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som intensivvårdssjuksköterska. Din introduktion är individuellt anpassad för dig i samråd med din handledare och chef på avdelningen.
Arbetstid
Du ska tycka om att arbeta varierande arbetstider förlagda till dag, kväll och natt.
Vem söker vi?
Vi erbjuder dig att arbeta på en fin intensivvårdsavdelning med trevliga arbetskamrater med individuellt schema. Vi söker dig som gillar att arbeta tvärprofessionellt i team och självständigt. Du tycker om utmaningar, har förmåga att fatta snabba beslut och hantera stressiga situationer på ett lugnt och metodiskt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska gilla att arbeta varierande arbetstider.
Du ska vara legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig, välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
442 41 KUNGÄLV Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Intensivvårdsavdelning, Kungälv Kontakt
Alexandra Halldin, Vårdförbundet 0303-98599
