Intendent offentlig konst
2026-01-30
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt arbeta för en säker, trygg och hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik.
Vi bygger bäst tillsammans i vår vision om att Örnsköldsvik år 2030 är ett kreativt nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara. En plats för 5 000 fler med framtidstro. Här känner människor trygghet, gemenskap och glädje.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsavdelning arbetar för att skapa en meningsfull fritid för våra invånare och få besökare att vilja komma tillbaka. Som konstintendent för den offentliga konsten arbetar du på enheten för kultur och friluftsliv, med placering på Örnsköldsviks museum och konsthall.
Vi ser ett aktivt och utåtriktat arbete med offentlig konst som en resurs för utvecklingen i vår kommun. Genom konst i offentliga miljöer erbjuds invånare och besökare att betrakta och reflektera över såväl platser som vår tid. Som konstintendent delar du det perspektivet och arbetar med att tillgängliggöra och sprida kunskap om den offentliga konsten.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga fokus är att hantera den offentliga konstsamlingen, driva arbetet med pågående upphandling framåt, samt medverka i programverksamhet och kunskapsförmedling.
Du utgår från Örnsköldsviks museum & konsthall men uppdraget omfattar hela kommunen. Vi arbetar med ett flexibelt arbetssätt vilket innebär att du har möjlighet att arbeta på distans en del av din arbetstid om arbetsuppgifterna tillåter.Kvalifikationer
Vi söker dig med bred kunskap om konst och offentlig gestaltning Du har högskole- eller universitetsutbildning inom det konstvetenskapliga fältet eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer motsvarande
Du vet hur upphandling av konst går till och kan vara ett stöd till konstnärer i deras processer. Du är strukturerad och arbetar metodiskt mot uppsatta deadlines. Du har mycket god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Arbetet är i många avseenden självständigt, så det krävs stor egen förmåga att gå från "ord till handling".
Giltigt körkort med behörighet B är ett krav.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en säker, trygg och hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
