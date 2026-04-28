Integrationsutvecklare Till Eken Financing Value Added Forestry
2026-04-28
Vill du använda din tekniska kompetens för att skapa verklig klimatnytta samtidigt som du bygger robusta integrationer och dataflöden i ett innovativt startupbolag?
EKEN söker en nyfiken och lösningsorienterad integrationsutvecklare som vill spela en central roll i hur data rör sig mellan system, tjänster och externa partners.
Om EKEN
EKEN verkar i skärningspunkten mellan skogsbruk, klimat, tech och finans. Vi utvecklar en affärsmodell där skog omvandlas till nya, långsiktiga intäkter genom certifierade kolkrediter i en växande europeisk marknad.
Genom att mäta, certifiera och sälja skogens kolinlagring skapar vi nya intäktsströmmar för skogsägare, samtidigt som företag får tillgång till högkvalitativa kolkrediter för att nå sina klimatmål. Med hjälp av data, analys och egenutvecklade tekniska lösningar bygger vi en skalbar affärsmodell för återkommande intäkter över tid.
Om rollen
Som integrationsutvecklare hos EKEN arbetar du med att koppla samman interna system, externa tjänster och vår dataplattform. Rollen fokuserar på att designa, bygga och vidareutveckla robusta integrationer som möjliggör ett skalbart och tillförlitligt data- och systemflöde.
Du kommer att arbeta med API-integrationer, händelsestyrd arkitektur och dataflöden mellan modeller, tjänster och externa partners. En viktig del är att säkerställa att integrationer är spårbara, stabila och hanterar asynkrona data korrekt. Arbetet innefattar även ansvar för att skapa kontroll och tydlighet i integrationslagret.
Vem vi söker
Vi söker dig som gillar att förstå hur system samverkar och motiveras av att bygga stabila integrationer och smarta dataflöden.
Du trivs i en miljö där teknik möter verksamhet och där problemlösning kombineras med praktisk implementation. Nyfikenhet, struktur och ett intresse för att bygga lösningar som håller över tid är egenskaper som passar väl. Du lockas av att arbeta i en miljö där mycket fortfarande formas och där det ibland handlar om att navigera i "uncharted territory" och skapa struktur från grunden.
Vi tror att du har
Minst tre års relevant eftergymnasial utbildning
Arbetslivserfarenhet av backend-utveckling, integrationer eller systemkopplingar
Erfarenhet av Python, Node.js eller liknande backend-teknik
Vana att arbeta med API:er och dataflöden mellan olika system
Förståelse för hur integrationer byggs, felsöks och hålls stabila över tid
Intresse för händelsestyrd arkitektur, molnmiljöer eller systemövervakning
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Varför EKEN?
Få möjlighet att påverka hur dataflöden och integrationer byggs upp från grunden
Arbeta med teknik som skapar verklig klimatpåverkan
Stor möjlighet att påverka arkitektur och tekniska lösningar
Centralt kontor på Klarabergsviadukten i Stockholm
Flexibla arbetstider och möjlighet till hybridarbete
Friskvårdsbidrag på 5000 kr, sjukvårdsförsäkring och 30 dagars semester
Ansökan
Låter det här som en roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Vi går igenom ansökningar löpande och ser fram emot att höra mer om din bakgrund.
Har du frågor om rollen eller processen är du varmt välkommen att kontakta Hugo Högberg West på hugo.hogberg-west@ekenfinancing.com
Sista dag att ansöka är 2026-10-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
https://jobb.ants.se
Virkesvägen 2 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM
