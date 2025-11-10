Integrationsassistent
2025-11-10
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
Vi förstärker det förebyggande arbetet på Möteshuset för att bättre stödja nyanlända vuxna och barnfamiljer.
Tjänsten är en visstidsanställning under 2026 med start i mitten av januari.
Vi söker nu en engagerad integrationsassistent för förebyggande arbete, som vill arbeta tillsammans med vår personal i en verksamhet där vi gemensamt stärker individens och familjens resurser ur ett integrationsperspektiv. Tjänsten är placerad inom Flykting- och integrationsenheten och är en del av enhetens förebyggande verksamhet på Möteshuset i Tanumshede, där Resurs- och behandlingsteamet, Familjecentralen, personligt ombud samt anhörigstödet finns.Publiceringsdatum2025-11-10Beskrivning
Tjänsten är placerad inom Flykting- och integrationsenheten och kommer att vara en del av Möteshusets förebyggande verksamhet. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med Intregrationshandläggaren.
Tjänsten är en del av kommunens Mottagnings- och utredningsavdelning, som ansvarar för mottagandet av nyanlända vuxna och barnfamiljer. Du kommer att arbeta både med mottagande och etablering av nyanlända.
Som Integrationsassistent samordnar du insatser, ger stöd i etableringen och samverkar med både kommunala och statliga aktörer. Genom ett förebyggande arbetssätt och nära samarbete med andra yrkesgrupper skapar vi förutsättningar för en trygg och inkluderande integration.Dina arbetsuppgifter
- Ansvara för det praktiska mottagandet av nyanlända vuxna och barnfamiljer samt säkerställa att de får relevant information och stöd.
- Arbeta förebyggande genom att identifiera och stödja individer och familjer i behov av extra insatser.
- Ordna bostäder, genomföra hembesök och arbeta med systematisk uppföljning och återsökning.
- Planera och genomföra samhällsorientering samt hjälpa nyanlända med olika vardagsfrågor.
- Bidra till tvärprofessionella teammöten.
- Bevaka och söka utvecklingsmedel samt bidra till projektutveckling inom området.Kvalifikationer
- Relevant administrativ utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av arbete med nyanlända, integrationsfrågor är meriterande.
- God förmåga att samarbeta över professionella gränser.
- Stark kommunikativ förmåga, goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
- Förståelse för komplexiteten i mötet mellan olika kulturer.
- God förmåga att arbeta självständigt.
- Manuellt körkort är ett krav.
Vi erbjuder
- En stimulerande arbetsmiljö med starkt fokus på samverkan och helhetsperspektiv.
- Möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor inom ett växande område.
- Regelbunden kompetensutveckling och stöd i din yrkesroll.
- Ett arbete där du gör skillnad både på individ- och samhällsnivå.
Vi värdesätter personlig lämplighet högt och strävar efter att skapa en arbetsgrupp präglad av mångfald. För den som erbjuds anställningen krävs enligt Lagen om registerkontroll utdrag ur Rikspolisstyrelses belastningsregister.
Låter det här som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Ersättning
