Instrumentingenjör | Göteborg
Nevita AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2025-09-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nevita AB i Göteborg
, Stenungsund
, Lund
, Nynäshamn
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vilka är vi? Vi är ett ingenjörsbolag baserat i hjärtat av Göteborg. Vi levererar teknisk spetskompetens till några av världens mest välrenommerade bolag inom energi-, kemi- och processindustrin. Här får du arbeta i projekt där kvalitet, säkerhet och teknisk precision står i centrum - och där din insats verkligen gör skillnad.
Hos oss blir du en del av ett erfaret och engagerat team där vi kombinerar tekniskt djup med stark laganda. Vi arbetar tätt tillsammans i multidisciplinära projekt, delar med oss av vår kunskap och stöttar varandra för att nå bästa möjliga resultat. Du får chansen att ta plats i omfattande och tekniskt utmanande projekt - både i nära samarbete med våra kunder och i våra egna inhouseleveranser. Parallellt erbjuds du en central roll i vidareutvecklingen av vårt område I&C - ett kompetensområde som just nu expanderar snabbt och har hög strategisk prioritet hos oss.
Din roll Vi söker en ingenjör inom instrumentering med erfarenhet av styr- och reglersystem. Arbetet bedrivs huvudsakligen i tvärfunktionella projekt där man stöttar kund i underhålls- och instrumenteringsfrågor. Du erbjuds även mycket internt ansvar, i och med tillväxten av vår instrument- och automationsavdelning.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Utformning av funktionsbeskrivningar och specifikationer för fältinstrumentering.
Designförbättringar av befintlig automationsutrustning och underhåll.
Bistå med kompetens inom beställning och inköp/upphandling av komponenter.
Utforma specifikationer inför beställning och design.
Meriterande Erfarenhet av styrsystem såsom DeltaV, Siemens S7, ABB, Honeywell, Allen Bradley eller liknande. Kunskap inom SS 50-1010 och ATEX utbildning, autoCAD BricsCAD.
Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet från projekt mot process- eller energiindustrin.
Som person gillar du teknik och komplexa tekniska lösningar, vidare tror vi att du är en teamspelare som söker en platt och flexibel organisation med snabba beslutsvägar. Som person är du kommunikativ, prestigelös och van att arbeta både självständigt och i team. Kanske söker du ett mindre team men stora, tekniskt utmanande projekt där du erbjuds mycket inflytande.
Vad vi erbjuder
Friskvårdsbidrag, tjänstepension och generös kompetensutveckling
Del av generöst bonussystem utöver ordinarie ersättning
Tjänstebilsförmån
Flexibla tillvalsförmåner och marknadsmässiga lönevillkor
Friskvårdsaktiviteter under arbetstid
Stående interndagar med gemensam frukost och valfri sportaktivitet
Intresserad? Intervjuer och urval sker löpande! Skicka in din ansökan redan idag.
Vid frågor är du välkommen att kontakta oscar.sahlin@nevita.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nevita AB
(org.nr 559047-4721), http://nevita.se Arbetsplats
Nevita Kontakt
Oscar Sahlin oscar.sahlin@nevita.se Jobbnummer
9516093