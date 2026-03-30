Instruktör
Räddningstjänsten Sydost är från och med 2023-01-01 ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för cirka 180 000 invånare i Borgholms, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommuner.
Här arbetar 560 medarbetare varav 370 är RIB-anställda. Vår verksamhet utgår från 22 RIB- stationer och fyra heltidsstationer. Vårt uppdrag är i huvudsak att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö. Vårt arbete styrs från den politiska direktionen, som beslutar om budget, mål och principiella myndighetsärenden. Vår värdegrund tar avstamp i våra invånare, oss som arbetsgivare, samt våra medarbetare.
Rollen som Instruktör är en befattning med ansvar för genomförande av utbildningar inom förbundets verksamhet. Uppdraget innebär att säkerställa hög kvalitet i utbildningsleveranser. Den här tjänsten är en timanställning som innefattar kväll, dagtid och det kan även förekomma arbete på helgen.
Funktionen kräver nära samarbete i instruktörsteamet och som instruktör medverkar du i genomförande och uppföljning av utbildningar riktade både till egen personal och externa utbildningskunder. Uppdraget omfattar:
• Samverka i egen långsiktig planering
• Förberedelser och återställning av övningsmoment
• Genomförande av praktiska och teoretiska utbildningsmoment
• Säkerställande av att utbildningarnas lärandemål uppnås
• Bidrag till utvärdering, utveckling och kvalitetssäkring av metodik, innehåll och pedagogik
• Medverkan i interna och externa utbildningarKvalifikationer
• Utbildad rökdykare
• Fullt frisk och godkänt rullbandstest enligt AFS 2007:7
• B-körkort
• God datavana, särskilt inom Officepaketet och Power Point
• Gymnasieutbildning eller utbildning som bedöms likvärdig
• Goda kunskaper om jämställdhet och likabehandling
• Erfarenhet av pedagogiskt arbete eller utbildningsverksamhet
Meriterande:
• Utbildning inom sjöfart
• Erfarenhet av digitalt lärande
• Erfarenhet av arbete på övningsfält eller utbildningsanläggning
• Instruktörsutbildning
• C-körkort
• Erfarenhet från arbete med räddningsledning
Vi söker en person som:
• Är ansvarstagande och har god förmåga att prioritera
• Är lugn, strukturerad och lösningsfokuserad
• Trivs i en dynamisk miljö och har god flexibilitet
• Kan arbeta både självständigt och i team
• Har hög servicegrad och ett professionellt bemötande
ÖVRIGT
Räddningstjänsten Sydost arbetar för En räddningstjänst för alla och strävar efter jämställdhet och mångfald i organisationen.
Ansökan ska lämnas via respektive tjänsts ansökningslänk. Ansökningar via e-post eller brev kan inte tas emot.
Tjänsten är en timanställning. Vi har behov av flera tjänster och anställer löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315416". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Sydost
(org.nr 222000-3301) Arbetsplats
Räddningstjänsten Sydost Kontakt
Enhetschef
Helen Fällman helen.fallman@rtso.se 010-357 31 50 Jobbnummer
9825853