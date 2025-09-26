Installatör / Servicetekniker
Rosättra Båtvarv AB / Maskinreparatörsjobb / Norrtälje Visa alla maskinreparatörsjobb i Norrtälje
2025-09-26
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rosättra Båtvarv AB i Norrtälje
I och med bra efterfrågan på våra båtar så söker Linjett Yachts nu en installatör/montör av elektronik, VVS, värme och liknande komponenter till marina applikationer. En yrkesutbildning i grunden är positivt, kanske du har gått en gymnasielinje som fordon eller teknisk. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av att jobba med båtar, men du behöver ha ett båtintresse.
Hos oss finns det goda möjligheter att fortsätta utvecklas och bygga sin kunskap ihop med produktionen av våra båtar. Du behöver vara bra på att hålla en struktur och ordning på ditt arbete och självständigt kunna planera och genomföra installationerna under ansvar. Att samarbeta med teamet är lika viktigt som att kunna styra sig själv i sitt arbete.
Vi som båtvarv jobbar för att ligga i framkant med hög kompetens. För rätt person så finns stor frihet i arbetet, kombinerat med kompetenta och glada medarbetare som alla jobbar för att utvecklas och hjälpa varandra. Vi är en arbetsplats som värderar mångfald på alla sätt.
Om Linjett
Vi är ett modernt båtvarv med 127 åriga traditioner och ca 45 anställda beläget 15 km från Norrtälje. Vi bygger Linjett segelbåtar med modern teknologi och tar även hand om båtarna under vintern. Efterfrågan på våra handbyggda segelbåtar och tjänster ökar och vi behöver stärka oss för framtida kommande projekt. Våra kunder har mycket höga förväntningar på våra Linjetter och servicearbeten. Vi som arbetar här har en stark känsla för kvalitet och service och sätter alltid båtägaren i fokus.
Samtliga personer som arbetar på Linjettvarvet behöver ha ett eget driv och entusiasm för att bidra. Vår arbetsvecka slutar 13.30 på fredagar och ger ett längre veckoslut, vi har friskvårdsbidrag och GS-avtal. Arbetet innebär personlig frihet och ansvar som måste kunna hanteras av samtliga anställda på varvet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: daniel@linjett.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosättra Båtvarv AB
(org.nr 556091-6065)
Rosättra Varvsväg 57 (visa karta
)
761 76 NORRTÄLJE Jobbnummer
9529138