Install & Service Manager IM Vision
2025-10-05
Placering: Jönköping | Resor ca 1 dag/vecka i Sverige/Norden
Vill du kombinera ledarskap, teknik och kundkontakt i en roll med stor påverkan? IM Vision söker en Install & Service Manager som ansvarar för att våra installationer och serviceleveranser planeras, utförs och följs upp med högsta kvalitet.
Du leder våra servicetekniker och partners, ser till att projekten flyter smidigt och att kunderna får en trygg upplevelse - från planering och materialflöde till driftsättning, dokumentation och uppföljning. Rollen innebär även att du utvecklar arbetssätt, coachar tekniker och bygger långsiktiga samarbeten.
Vi söker dig som har:
Minst 3-5 år inom fältservice eller installation, inklusive minst 2 år i en ledande eller koordinerande roll (t.ex. teamledare, arbetsledare eller servicechef).
God systemvana (ärendehantering, planering, Office 365)
Erfarenhet av att hantera kundkontakter, följa upp leveranser och samarbeta med fältpartners.
Ledning av service & installation: planera och prioritera uppdrag, bemanna
teamet och säkerställa att tidplaner, SLA och kvalitetskrav uppfylls.
Flytande svenska och god engelska
B-körkort och möjlighet att resa ca 2 dag/vecka
På IM Vision får du en central roll där du driver utveckling och förbättringar i ett växande företag.
Placering: Jönköping, med resor till Malmö, Stockholm, Göteborg och övriga Norden.
Arbetstid: Dagtid med viss flexibilitet; beredskap kan förekomma vid driftsättningar.
Start: Omgående
Tillträde: Enligt överenskommelse
Skicka din ansökan till josefine@imvision.se
vi ser fram emot att höra från just dig!
IM Vision - Presentation
IM Vision är en helhetsleverantör av LED-skärmar med fokus på både installation och uthyrning. Företaget arbetar med högkvalitativa LED-lösningar för allt från permanenta installationer i butiker, kontor och eventlokaler till tillfälliga lösningar för mässor, konserter och sportevenemang.
Genom att kombinera teknisk expertis med lång erfarenhet inom projektledning kan IM Vision erbjuda en komplett tjänst - från rådgivning och design, till montering, driftsättning och service.
Utöver installation tillhandahåller IM Vision även uthyrning av LED-skärmar för kortare behov, där snabb leverans, flexibel konfiguration och pålitlig support är avgörande. Detta gör bolaget till en stark partner för företag och organisationer som vill maximera sin visuella kommunikation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
Detta är ett heltidsjobb.

IM Vision Group AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Improd AB Jobbnummer
9540932