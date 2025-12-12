Inskrivningshandläggare
2025-12-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Göteborg
, Karlstad
, Stockholm
, Umeå
eller i hela Sverige
Vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats - i försvaret och i samhällsviktiga yrken.
Vi söker dig som vill bidra till Sveriges trygghet! Är du den vi söker?
Våra inskrivningshandläggare är en del av en prövningskedja där vi fattar myndighetsbeslut om inskrivning till grundutbildning med värnplikt eller civilplikt. Besluten omfattar både de som blivit kallade till mönstring och de som gjort en egen ansökan om att pröva till grundutbildning med värnplikt.
I Malmö finns vi i fina lokaler med närhet till centrum och bara ett stenkast från centralen.

Arbetsuppgifter
I rollen som inskrivningshandläggare träffar du unga vuxna som vägleds i samtal om deras möjlighet att genomföra grundutbildning utifrån Försvarsmaktens befattningskrav. Som handläggare fattar du självständiga beslut om utbildningsplatser och utreder ärenden som rör totalförsvarspliktiga. Du kommer att vara kontaktperson för en eller flera av de förband som utbildar de soldater och sjömän som du och dina kommande kollegor fattat beslut om. Som kontaktperson ingår förbandsbesök och vara delaktig i planeringen inför utökad mönstring och oftast delta på plats vid genomförandet.
Förutom de mönstrande och prövande kommer du även arbeta med individer som genomför en prövning mot andra uppdrag.
Din arbetsplats är på prövningsenheten i Malmö inom enheten för inskrivning. Motsvarande enhet finns även i Stockholm och Göteborg och till hösten 2026 etableras även en enhet i Umeå.
Vi har en kamratlig känsla och en stor lojalitet mot våra medarbetare inom enheten för inskrivning till grundutbildning och hela myndigheten. För att skapa gemensamhet förekommer ibland växeltjänstgöring till dina kollegor på de fyra (snart fem) andra orterna. Kvalifikationer
Du är eller har varit anställd som yrkesofficer eller specialistofficer med god, aktuell kunskap om Försvarsmaktens arbetsområden och om Försvarsmaktens regelverk.
Det är meriterande om du utbildat soldater eller arbetat med bemanningsfrågor inom Försvarsmakten och har kunskap om olika befattningars arbetsuppgifter.
Dina personliga egenskaper
För den här uppgiften krävs att du är lyhörd och har lätt för att kommunicera med människor med olika bakgrund, erfarenhet och perspektiv. Du trivs med att samarbeta, men tar också ansvar för att planera och strukturera eget arbete.
Om anställningen
Som officer behåller du din anställning i Försvarsmakten under den tid du är anställd i Plikt- och prövningsverket inom det som kallas för yrkesofficer vid annan myndighet, YAM. Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning upp till tre år vilket kan förlängas i en ytterligare 3-årsperiod.
Har du inte längre någon anställning som officer i Försvarsmakten erbjuds du tillsvidareanställning inom Plikt- och prövningsverket som inleds med provanställning i sex månader.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Du har möjlighet att träna på arbetstid och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på ålder.
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på
urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering. Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Ersättning
Individuell lönesättning efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ö2025/6065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771) Kontakt
Susanne Lindahl 010-1902752 Jobbnummer
9642861