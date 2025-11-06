Innesäljare till Bixia
2025-11-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vill du bli en värdefull resurs som innesäljare hos Bixia i Linköping? Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning och att bygga kundrelationer. Är det du? Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-11-06Om företaget
Bixia är ett elhandelsbolag med cirka 70 anställda och ägs av Tekniska verken i Linköping - energibolaget som bygger världens mest resurseffektiva region. Vi vill bidra till verklig förändring till en grönare, friskare och mer hållbar förändring. Därför driver vi på utvecklingen av lokalproducerad el från förnybara energikällor genom att främja lokala initiativ och satsa på lokala producenter. Elbranschen står precis som många andra branscher inför stora förändringar. Den digitala utvecklingen påverkar hela vårt samhälle och vår bransch är inget undantag. Att göra hållbara val av produkter och tjänster blir mer och mer självklart och där vill Bixia vara en tydlig spelare.Om tjänsten
I rollen som innesäljare ansvarar du för att etablera och utveckla kundrelationer genom att kontakta nya och befintliga företagskunder via telefon och digitala kanaler. Du erbjuder, förhandlar och tecknar elavtal utifrån kundernas behov samt hanterar inkommande förfrågningar på ett professionellt och affärsmässigt sätt.
Du arbetar självständigt och målinriktat med försäljning vilket innefattar nykundsbearbetning och förlängning/uppdatering av avtal med befintliga kunder. Arbetet innebär också att säkerställa korrekt dokumentation i CRM-systemet och att följa företagets riktlinjer gällande kvalitet och miljö. Målet är att bidra till ökad försäljning, hög kundnöjdhet och långsiktiga kundrelationer.
Vad vi kan erbjuda dig
I denna roll tillhör du ett team som gillar att arbeta tillsammans, har en stor portion laganda och som har väldigt roligt på jobbet. Du kommer att tillhöra ett engagerat team med drivna kollegor som gemensamt arbetar för att nå uppsatta mål.
Bixias medarbetare har olika roller, bakgrund och intressen. Det som förenar oss är stoltheten över vilka vi är och det vi bidrar till. Tillsammans med lokala producenter av sol-, vind- och vattenkraft och våra kunder som väljer lokalproducerad el, bidrar vi till förnybar el. På så sätt minskar våra totala utsläpp och vår vision är att skapa en helt förnybar elmarknad.
Om dig
Du trivs i en säljande roll, är van att jobba mot uppsatta mål och resultat samt är bekväm med att ringa kalla samtal. Som person är du ordningsam, strukturerad, driven, initiativtagande och är duktig på att bygga relationer och kunddialoger. Vi ser gärna att du har följande:
Du har erfarenhet av kalla samtal, prospektering och uppsökande försäljning.
Du är van att hantera kunddialoger och flera processer samtidigt.
Du har minst 2 års erfarenhet av aktivt säljarbete.
Du har god datorkunskap och tidigare erfarenhet av affärssystem.
Du kan kommunicera väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Övrigt
Startdatum: Enligt överenskommelse Placeringsort: Brogatan 1 i Linköping, vackert beläget bredvid Stångån Omfattning: HeltidArbetstid: Kontorstid, vardagar kl. 8-17Tillträde: Visstidsanställning i 6 månader som konsult via OnePartnerGroup, med goda möjligheter till förlängning och på sikt övergång till att bli anställd direkt av oss på BixiaDenna rekrytering sker i samarbete med OnePartnerGroup. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult och konsultchef Julius Danielsson på: Julius.danielsson@onepartnergroup.se
alternativt 0730-464173. Observera att vi på grund av GDPR ej tar emot ansökningar via mejl. Alla sökande kommer att få en första återkoppling inom två veckor från dess att ansökan kommit in, har du inte fått återkoppling inom två veckor ber vi dig kontrollera att mejl från oss inte hamnat i din skräppost, samt att du i din profil hos oss angivit korrekt mejladress. Vår rekryteringsprocess består av följande steg: Telefonintervju, kompetensbaserade tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet (tidsåtgång tillsammans ca 45 minuter), djupintervju, referenstagning, bakgrundskontroll och kundintervju.Urval sker löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram mot att få ta del av den! Så ansöker du
