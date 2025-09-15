Innesäljare, Örebro
2025-09-15
Till vår filial i Örebro söker vi nu en ny innesäljare som vill vara med på vår tillväxtresa - är du en av dem?
Bevego är ett av Sveriges ledande grossist- och handelsföretag inom byggplåt, ventilation & teknisk isolering. Vi har filialer på cirka 40 platser i landet från Luleå i norr till Malmö i Söder och är totalt cirka 440 anställda. Nu söker vi efter dig som drivs av service och försäljning i en tempofylld samt utvecklande miljö med härliga kollegor.Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Genomföra aktivt försäljningsarbete (ex; följa upp förfrågningar och undersöka kundens behov)
Aktivt arbeta med att få in nya kunder tillsammans med våra utesäljare i regionen
Värna om samt utveckla relationen med våra befintliga kunder
Skriva och följa upp offerter till kund
Hantera eventuella reklamationer
Ta emot och registrera inkommande ordrar
Registrera kundnoteringar i vårt CRM-system.
Samverka med alla kollegor inom företaget för att ge kunden bästa serviceKvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning. Du har tidigare erfarenhet av B2B-försäljning, gärna mot verksamheter inom bygg. Du ser dig själv som en mål- och resultatorienterad person och har intresse för byggnadstekniska lösningar. Har du tidigare verkat inom bygg-branschen ser vi detta som en stor fördel.
Du brinner för service och sätter alltid kunden först, en av dina många styrkor är att vara lösnings orienterad då du ser möjligheter där andra ser problem. För att lyckas i rollen behöver du vara driven, flexibel, noggrann och duktig på att samarbeta med andra.
Struktur är något som du värderar högt och du trivs i en miljö med högt tempo. Arbetet kräver att du har en väldigt god kommunikationsförmåga där du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal såväl som skrift - fler språk är meriterande.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en 6 månaders provanställning. Ansök snarast, då urvalet sker löpande och rollen kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Upplysningar lämnas av Platschef Robert Nilsson på mail: robert.nilsson@bevego.se Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2025-11-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
