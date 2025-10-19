Innesäljare inom digital marknadsföring
Innesäljare inom digital marknadsföring
Talent & Partner AB söker en engagerad Innesäljare till vår kund inom digital marknadsföring.
Om rollen:
I rollen som Innesäljare ansvarar du för att utveckla nya och befintliga kundrelationer genom rådgivande försäljning över telefon och digitala möten. Du hjälper företag att hitta rätt lösningar inom digital annonsering och marknadsstrategi.
Kontakta och boka möten med nya kunder via telefon.
Genomföra behovsanalyser och presentera digitala marknadsföringslösningar.
Följa upp leads och arbeta mot tydliga försäljningsmål.
Samarbeta med marknads- och produktionsteam för att säkerställa kundnöjdhet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna via telefon eller digitala kanaler.
Trivs med att skapa relationer och drivas av resultat.
Är kommunikativ, strukturerad och målinriktad.
Behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Vi erbjuder:
Fast lön + provision utan tak.
Trygg anställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Gedigen introduktion och löpande utbildning.
Moderna kontorslokaler och engagerat säljteam.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till work@talentpartner.se
