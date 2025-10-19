Innesäljare inom digital marknadsföring

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-19


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm, Solna, Huddinge, Tyresö, Täby eller i hela Sverige

Innesäljare inom digital marknadsföring
Talent & Partner AB söker en engagerad Innesäljare till vår kund inom digital marknadsföring.
Om rollen:
I rollen som Innesäljare ansvarar du för att utveckla nya och befintliga kundrelationer genom rådgivande försäljning över telefon och digitala möten. Du hjälper företag att hitta rätt lösningar inom digital annonsering och marknadsstrategi.

Publiceringsdatum
2025-10-19

Arbetsuppgifter
Kontakta och boka möten med nya kunder via telefon.

Genomföra behovsanalyser och presentera digitala marknadsföringslösningar.

Följa upp leads och arbeta mot tydliga försäljningsmål.

Samarbeta med marknads- och produktionsteam för att säkerställa kundnöjdhet.

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna via telefon eller digitala kanaler.

Trivs med att skapa relationer och drivas av resultat.

Är kommunikativ, strukturerad och målinriktad.

Behärskar svenska flytande i tal och skrift.

Vi erbjuder:
Fast lön + provision utan tak.

Trygg anställning på heltid med start enligt överenskommelse.

Gedigen introduktion och löpande utbildning.

Moderna kontorslokaler och engagerat säljteam.

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till work@talentpartner.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Talent & Partner AB (org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta)
114 34  STOCKHOLM

Jobbnummer
9563515

Prenumerera på jobb från Talent & Partner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Talent & Partner AB: