Innesäljare försäkring - Hela Försäkring AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Hela Försäkring AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-08-26Vi söker fler toppsäljare till vårt team i Stockholm! Är du en målmedveten person som är lösningsorienterad och med glädje tar dig an nya utmaningar har vi jobbet för dig!2020-08-26Att arbeta som försäkringsförmedlare innebär självständigt arbete där du med telefonen som arbetsverktyg kontaktar kunder för att erbjuda Helas försäkringar. I rollen är det otroligt viktigt att du är lyhörd och snabbt kan skapa dig en behovsbild för att kunna erbjuda varje kund precis rätt försäkringslösning. Du behöver vara ambitiös och lösningsorienterad samt drivas av att arbeta mot uppsatta mål.För att du på bästa sätt ska komma in i våra arbetssätt och bli riktigt duktig i din roll så kommer de första veckorna att bestå av produkt-, sälj- samt certifieringsutbildning.Vi söker dig som likt oss är målorienterad, har höga kvalitetskrav och som hela tiden strävar efter att utvecklas. Vidare har du en avslutad gymnasieutbildning samt flytande kunskaper i svenska, såväl i tal som skrift. Du behöver ha tidigare erfarenhet av försäljning, det är meriterande om du har jobbat som försäkringsförmedlare eller telefonsäljare.Du måste vara över 18 årDu behöver ha tidigare erfarenhet av försäljningDu ska kunna prata, läsa och skriva svenska obehindratUtdrag ur belastningsregister samt kreditupplysning kommer att kontrolleras vid eventuell anställning.I rekryteringsprocessen kommer vi lägga stor vikt vid din personlighet för att säkerställa att du har samma ambitioner som vi har.Vi erbjuderPå vårt kontor i centrala Stockholm, finner du en modern och öppen arbetsplats med ett härligt team med olika bakgrunder, och där åldrar varierar från 18-50+. Vi förmedlar försäkringar till privatpersoner via telefon och kontaktar både befintliga kunder och potentiella kunder för att erbjuda våra tjänster.Hos oss får duUtbildning i lagen om försäkringsdistribution & Produkten samt säljteknikPersonlig coachningEn arbetsplats där du kan göra karriärTjänstepensionFriskvårdsbidragPlacering: Sveavägen, StockholmArbetstider: måndag - fredag 08:40 - 17:30Lön: Fast månadslön + provisionHar du specifika frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Emma Lemnell, Rekryteringsansvarig på emma.lemnell@helaforsakring.se eller 070 015 21 09.Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-02-12Hela Försäkring AB5334212