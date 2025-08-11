Innesäljare för mobiloperatör - Centrala Örebro
2025-08-11
Vill du lära dig mer om försäljning och försäljningsteknik och utveckla dina tidigare erfarenheter? Eller vill du påbörja din första säljkarriär?
Är du en målmedveten, driven och nyfiken person?
- Bra ! Sök då jobbet som säljare hos oss på Uniqall!
Vi lovar en givande, lärorik, rolig och utvecklande arbetsplats!
Hos oss på Uniqall kommer du ingå i ett tätt samarbetande team där vi tillsammans strävar efter framgång och utveckling där du som anställd ska känna att du får ett erkännande för dina prestationer.
Vi kräver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, men det är mycket meriterande om du har jobbat inom TM eller försäljning inom mobiloperatörer tidigare.
Vi lägger stor vikt på vem du är, dina personliga egenskaper och styrkor som vi sedan kan applicera in på din säljroll hos oss.
Med rätt driv och engagemang anser vi kan man kan gå hur långt som helst inom försäljning!
Vår vision är att du som anställd ska kunna utvecklas inom försäljning, försäljningsteknik och som person.
Försäljning är den del av vår vardag och vi säljer in något varje dag, oavsett om det är en bra film , en ny bil, en ny TikTok trendande maträtt eller oss själva.
Som specialister inom Telekom så arbetar vi med många stora varumärken inom respektive bransch så du kommer att känna till flera av de varumärken du ska presentera och sälja.
Just nu söker vi fler medarbetare för två av de största bolagen inom mobiloperatörer, både för privat och företagskund.
Operatören 3 samt Operatören Telenor
Hos oss på Uniqall får du alla de verktyg du behöver samt arbeta tillsammans stöttande och inspirerande ledare och kollegor. Vi finns i Centrala Örebro och i Centrala Karlskoga.
Vi söker dig som ;
- Vill kunna påverka din egen lön
- Vill utvecklas inom sälj
- Har ett driv och engagemang för jobbet du utför
- Som tar eget ansvar med också blir en del av vårt team
- Är en problemlösare och ser möjligheter
- Pratar flytande Svenska i tal, skrift och hörförståelse
- Meriterande om du har tidigare erfarenhet
Vi erbjuder dig :
- En rolig och trivsam arbetsplats med högt till tak
- Garantilön och provision eller enbart provision, här finns det inga tak på dina möjligheter till provision och du får därför ett erkännande för dina prestationer. Du bestämmer hur mycket du vill tjäna genom tydliga målsättningar.
- Gedigen utbildning inom produkt och sälj
- Måndag- Fredag arbete dagtid 08:30 - 16:30 en omfattning på ca 80% , 100% omfattning finns om man behöver det.
Vad händer efter jag har ansökt?
Om vi väljer att gå vidare med din ansökan kommer rekrtyeringsansvarige ta kontakt via telefon för en kortare telefonintervju, tas du vidare därifrån är nästa steg en intervju på plats på vårt kontor med ansvarig.
Varmt välkommen in med din ansökan redan idag ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
E-post: jobb@uniqall.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare till Örebro". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniqall AB
(org.nr 559452-2087), https://uniqall.se/
Slottsgatan 8B (visa karta
)
703 61 ÖREBRO Jobbnummer
9452042