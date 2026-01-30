Inlandsbanan söker tågvärdar!
2026-01-30
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Trivs du med att leverera god service, möta förväntansfulla resenärer och arbeta i ett företag som tycker att miljön är viktig?
Som tågvärd på Inlandsbanan arbetar du främst med kundservice och försäljning ombord på våra tåg under sommarsäsongen. Du är Inlandsbanans ansikte utåt och spelar en central roll i resenärernas upplevelse - där din kommunikativa förmåga och din lyhördhet för människors olika behov är av största vikt.
Rollen består i huvudsak av att vara reseledare och guida våra resenärer under tågresan. Du berättar om landskapen, platserna och sevärdheterna som tåget passerar och bidrar till att göra resan både minnesvärd och levande. Du ansvarar för service och information ombord, hjälper resenärer till rätta, sköter försäljning av fika och souvenirer, tar emot beställningar inför lunch- och middagsstopp samt genomför högtalarutrop under resans gång. Tillsammans med lokföraren ansvarar du även för säkerheten ombord på tåget.
Vad önskar vi av dig?
Vi söker dig som har en godkänd gymnasieutbildning och tidigare erfarenhet från serviceyrken. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper - framför allt tyska - är meriterande. Vi ser också att du har erfarenhet av och känner dig trygg med att tala inför grupper.
För att trivas i rollen som tågvärd tror vi att du har ett personligt intresse som knyter an till resorna längs Inlandsbanan, till exempel friluftsliv, tåg och järnväg, historia, geografi - och självklart ett genuint reseintresse. Du är social, utåtriktad och tycker om att småprata, möta människor och bidra till ett varmt och professionellt värdskap.
Vi erbjuder en säsongsanställning under sommaren, med stationeringsort Östersund. Tjänsten innebär övernattningar på andra orter. Anställningen sker enligt gällande kollektivavtal.
Inför sommartrafikens start (början av juni) behöver du vara tillgänglig för tågvärdsutbildning som tillhandahålls av Destination Inlandsbanan och genomförs på Inlandsbanans huvudkontor i Östersund.
Som ett första steg i rekryteringsprocessen ombeds du svara på några frågor som ger oss möjlighet att lära känna dig bättre. Vi uppskattar om du besvarar dem så utförligt och ärligt som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:katarina.olsen@inlandsbanan.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inlandsbanan (ibab) AB
(org.nr 556438-1795), https://inlandsbanan.se/
831 34 ÖSTERSUND Arbetsplats
Huvudkontor Kontakt
Katarina Olsen katarina.olsen@inlandsbanan.se Jobbnummer
