Inköpsansvarig
2026-01-09
Drivs du av utveckling och inköpsprocesser? Vill du bidra till värdeskapande genom att utveckla vårt inköpsarbete med ett strategiskt förhållningssätt i ett kundägt, uppskattat bolag som har ett av Sveriges starkaste varumärken? Då ska du läsa vidare!
Om rollen
Som inköpsansvarig hos oss kommer du att ha en central roll i vår verksamhet och du kommer att få vara med och utveckla bolagets inköpsarbete samt leverantörsstyrningsprocess. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt och blir en viktig länk mellan affärsverksamheten och juridiken för att säkerställa att våra avtal och inköpsprocesser håller hög kvalitet och följer gällande lagstiftning.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
- Ansvar för styrdokument rörande bolagets inköpsprocess
- Upprätta avtal och avtalsmallar
- Stötta avtalsansvariga i deras inköp och upphandlingar
- Kontaktperson och processansvarig mot myndigheter (ex Konsumentverket, Konkurrensverket etc.)
- Arbeta fram och verkställa inköpsplaner och inköpsstrategier
- Strukturera och förhandla långsiktiga ramavtal och övriga inköp
- Hållbarhetsarbete rörande inköp
- Regelbunden uppföljning av bolagets leverantörer såsom finansiella styrka, efterlevnad av personuppgiftsavtal m.m.
- Delta i inköpsprojekt inom LF-gruppen
Du kommer i viss mån komma att arbeta även med andra bolagsjuridiska frågor.
Vårt erbjudande till dig
Vi söker dig som vill ta dig an en ny och spännande roll hos oss på LF Bergslagen där inköp och juridik kombineras med särskilt fokus på inköpsprocessen. Hos oss får du möjlighet att vara en del i en spännande utvecklingsresa där du kommer att få bidra med idéer, kunskap samt få möjligheten att påverka din egen professionella utveckling.
Dina övergripande ansvarsområden är att leda, driva, samordna och strukturera inköpsarbete och dess process hos oss. Dessutom ingår förhandlingar, marknadsanalyser och kostnadskartläggningar. Ditt arbete förutsätter ett nära och engagerat samarbete med användare/beställare i hela verksamheten där ditt arbete kommer att bidra till bolagets strategiska förflyttning.
Vem är du?
Vi söker dig som idag arbetar strategiskt med inköp. I din roll är du van att säkerställa rätt kvalitet, kostnad, säkerhet och hållbarhetskrav. För att lyckas i rollen förutsätts en akademisk examen med en ekonomisk inriktning alternativt juristutbildning.
Du har minst 5 års inköpserfarenhet och goda kunskaper om avtal och juridik samt god förhandlingsvana och du talar och skriver obehindrat på svenska. Som person är du driven med ett affärsmässigt tänk. Vi ser det som starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet från försäkringsbranschen.
Tjänsten är placerad i Västerås och du rapporterar till vår ekonomichef.
Låter det intressant?
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta ekonomichef Svante Linder 073-920 01 25 eller HR-konsult Märta Grimaldi 021-19 02 17.
Fackliga representanter är Helena Lindberg 021-190185 för Forena och Julia Ekeroth 021-17 73 90 för Akademikerföreningen (SACO).
Om Rekryteringsprocessen
Vår ambition är att leverera bästa möjliga kandidatupplevelse och för oss är en rättvis och fördomsfri rekrytering viktigt. Vid varje anställningsprocess ingår därför tester, intervjuer och referenstagning. Vi jobbar med kompetensbaserad rekrytering vilket innebär fokus på din kompetens, potential och dina värderingar under hela processen. Då vi verkar inom en förtroendebransch gör vi bakgrundskontroller i alla våra rekryteringsprocesser.
Hos LF Bergslagen skapar vi trygghet och framtidstro för människor och företag i Västmanlands och Örebro län samt Heby kommun. Tillsammans gör vi skillnad - med omtanke, engagemang och professionalism. Här möts du av värme, tillit och utveckling i en kultur där gemenskap, hållbarhet och möjligheten att växa går hand i hand.
Vi är 400 engagerade medarbetare som bor där våra kunder bor, handlar i samma affärer och har samma väder. Med kontor i Västerås, Örebro, Sala, Karlskoga och Lindesberg finns vi nära våra 235 000 kunder - som alla tillsammans äger bolaget. Det gör att vi är försäkringsbolaget och banken som förstår vad våra kunder behöver för att känna trygghet för familjen, sina ägodelar, företaget och sina pengar. Allt samlat på ett ställe - genom hela livet.
Vi är otroligt glada över att ha blivit nominerade och placerat oss bland topp tre i Brilliant Awards Employee Experience i kategorin 'Årets arbetsgivare' två år i rad. I år har vi dessutom vunnit första pris för 'Årets förändringsresa', vilket visar på den positiva utvecklingen i vårt medarbetarengagemang. Vi är stolta över våra medarbetare som skapar ett fantastiskt arbetsklimat varje dag. Ersättning
Ersättning

Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 578000-9956), https://www.lansforsakringar.se/bergslagen/privat/ Arbetsplats
LF Bergslagen Jobbnummer
