Inköpare till kund i Strängnäs
Arena Personal Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Strängnäs Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Strängnäs
2026-06-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Strängnäs
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva inköpsprocesser i en internationell industriverksamhet?
Vi söker nu en erfaren och affärsdriven Inköpare som vill ta ett helhetsansvar för utvalda inköpskategorier och leverantörsrelationer. Rollen erbjuder en kombination av strategiskt, taktiskt och operativt inköpsarbete där du får möjlighet att påverka verksamhetens resultat genom professionella förhandlingar, affärsutveckling och tvärfunktionellt samarbete.
Om rollen
Som Inköpare ansvarar du för inköp inom tilldelade segment och inköpskategorier i enlighet med företagets inköpspolicy och inköpsstrategi. Du har ett kommersiellt helhetsansvar och arbetar aktivt med att säkerställa kostnadseffektiva lösningar, optimera leverantörsbasen och skapa långsiktigt värde för verksamheten.
Du kommer att vara en nyckelperson i företagets strategiska förändringsarbete och driva tvärfunktionella projekt tillsammans med interna intressenter inom bland annat produktion, teknik, ekonomi och verksamhetsutveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för inköpsprocessen inom tilldelade kategorier och segment.
Förhandla kommersiella villkor och teckna avtal enligt gällande attestregler.
Säkerställa att inköp av direkt och indirekt material samt tjänster sker på ett affärsmässigt och kostnadseffektivt sätt.
Arbeta utifrån ett Total Cost of Ownership-perspektiv för att maximera värde och nytta.
Driva strategiska förändrings- och förbättringsprojekt inom ansvarsområdet.
Säkerställa korrekt behovsbild för direkt material.
Följa upp leveranser, hantera avvikelser och reklamationer samt kommunicera med leverantörer och interna intressenter.
Utveckla och vårda leverantörsrelationer samt bevaka marknadstrender, leverantörsutveckling och nya affärsmöjligheter.
Delta i och leda tvärfunktionella projekt.
Arbeta med system- och parameterunderhåll inom ansvarsområdet.
Ta fram rapporter, statistik, analyser och uppföljningar.
Bidra till utvecklingen av företagets inköpsprocesser och stötta verksamhetens chefer och rekvirenter i inköpsrelaterade frågor.
Hantera försäljningsuppdrag samt ta fram underlag för fakturering och hyresintäkter.
Vi söker dig som har
Akademisk examen inom ekonomi, teknik eller motsvarande erfarenhet.
Minst fem års erfarenhet av kvalificerat inköpsarbete.
Flerårig erfarenhet av strategiskt, taktiskt och operativt inköp.
Dokumenterad erfarenhet av framgångsrika förhandlingar och avtalsarbete.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Erfarenhet av ERP-system, gärna Movex eller motsvarande.
Meriterande
Teknisk förståelse och erfarenhet från industriell verksamhet.
Erfarenhet av projektledning.
Erfarenhet av förändringsledning och tvärfunktionellt utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2026-06-24Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är en affärsmässig och analytisk person med stark kommersiell förståelse. Du arbetar strukturerat och noggrant, samtidigt som du har förmågan att driva frågor framåt och skapa resultat.
Du är kommunikativ, relationsskapande och trivs i samarbeten över organisatoriska gränser. Vidare har du ett naturligt ledarskap och motiveras av att driva förändring, utveckla arbetssätt och skapa långsiktigt värde för verksamheten.
Om anställningen
Detta är en rekrytering där Arena Personals rekryterare är ansvariga för processen.
Arbetstid: dagtid måndag-fredag, möjlighet till viss flextid. Distansarbete möjligt upp till 6 ggr per kalenderår.
Eventuella intervjuer med kund kommer att ske efter semesterveckorna, alltså efter v.31. Dock kommer Arena Personal att starta sökandet omgående.
Notera att personlighets- och logiktest kommer att genomföras.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7965180-2069000". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Järnvägsgatan 4 (visa karta
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645 31 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9977348