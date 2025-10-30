Inköpare till Indirekt inköp
Siemens Energy AB / Civilingenjörsjobb / Finspång Visa alla civilingenjörsjobb i Finspång
2025-10-30
En ögonblicksbild av din dag
Gå med i vårt engagerade inköpsteam i Sverige och ta chansen att leda förhandlingar om lokala och regionala avtal inom indirekt inköp. Du hanterar dagliga avvikelser i inköpsprocessen och driver digitalisering för att effektivisera våra arbetssätt. Tillsammans med kollegor från både Sverige och resten av världen samarbetar du inom regional management och med det globala teamet för respektive commodity. Här får du möjlighet att påverka hur vi arbetar med inköp och bidra till att utveckla framtidens energilösningar.
Hur Du kommer att påverka
* Förhandla och sluta lokala och regionala avtal inom indirekt inköp.
* Hantera avvikelser och lösa operativa frågor i den dagliga inköpsprocessen.
* Samarbeta med vår tredje part för att säkerställa smidiga operativa inköp.
* Driva digitalisering och förbättra inköpsprocesserna.
* Arbeta tillsammans med globala kollegor inom regional management och respektive commodity-team.
Vad Du medför
* Du har akademisk utbildning eller KY-utbildning inom inköp.
* Du har erfarenhet av inköp och förhandling av avtal med leverantörer.
* Du är strukturerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team.
* Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Om Teamet
Du blir en del av vårt lokala inköpsteam i Sverige, där vi arbetar nära tillsammans för att hantera regionala inköpsfrågor och skapa effektiva lösningar för våra verksamheter. Samtidigt samarbetar vi tätt med det globala teamet inom regional management och respektive inköpscommodity inom indirekt inköp. Vi delar kunskap över landsgränser och utvecklar ständigt våra processer för att möta nya utmaningar. Här får du möjlighet att bidra med dina idéer och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor, både lokalt och globalt
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.Publiceringsdatum2025-10-30Så ansöker du
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://siemensenergy.avature.net/internalcareers,
id nr 280090 senast 2025-11-13
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Daniel Eriksson på daniel.m.eriksson@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Daniel Carlsson på daniel.carlsson.ext@siemens-energy.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
Ledarna, Anders Fors, anders.fors@siemens-energy.com
IF Metall, Mikael Malmgren, mikael.malmgren@siemens-energy.com
