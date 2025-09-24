Inköpare av begagnade bilar
2025-09-24
Vi vill göra det lika smidigt att köpa eller sälja en bil som det är att beställa en matkasse online. Vill du vara med och förändra bilbranschen tillsammans med oss?
Vi söker nu en affärsdriven och strukturerad Inköpare av begagnade bilar till vårt team i Upplands Väsby. I den här rollen får du ett stort ansvar i att fylla vårt lager med rätt bilar - i rätt skick, till rätt pris och i rätt tid. Har du tidigare erfarenhet från inköp eller bilförsäljning? Perfekt. Har du ett brinnande bilintresse och stark vilja att lära dig? Lika bra.
Om rollen
Som inköpare av begagnade bilar kommer du att arbeta med hela inköpsprocessen, från att identifiera rätt bilar till att förhandla och säkra affären. Du får en viktig roll i att påverka både vårt sortiment och bolagets lönsamhet - varje dag.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Hitta attraktiva begagnade bilar via återförsäljare, leasingbolag och privatpersoner
Utföra marknadsanalyser och identifiera inköpsmöjligheter
Förhandla inköpsvillkor och skapa goda affärsrelationer
Samarbeta tätt med logistikteamet för smidig transport och hantering
Värdera inbytesbilar och besluta om inpris
Följa upp tidigare inköp, marginaler och utveckla arbetssätt
Arbeta målinriktat med tydliga KPI:erKvalifikationer
Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
Du har erfarenhet av inköp, försäljning eller bilbranschen - eller ett starkt bilintresse
Du är förhandlingsvan och har ett starkt affärstänk
Du arbetar strukturerat och effektivt även under högt tempo
Du har god analytisk förmåga och är beslutsför
Du är van vid digitala verktyg och system
Du är en lagspelare men kan ta stort eget ansvar
Vem är du?
Du är driven, självständig och nyfiken. Du trivs i en miljö där du får ta egna beslut och där ditt arbete påverkar företagets framgång direkt. Du är både strateg och doer - du analyserar, agerar och lär dig ständigt.
Varför Bilsmidigt?
Vi bygger en digital bilfirma som förenklar bilaffären i grunden
Du får stor påverkan på bolagets framgång och utveckling
Du jobbar i ett ambitiöst team med högt tempo och tydliga mål
Du har din bas på vårt huvudkontor i Upplands Väsby
Är det här din nästa utmaning?
Ansök via länken:https://airtable.com/appBwansk02YtBiUF/shrWr9lmO0z5NAFHj Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilsmidigt AB
(org.nr 559231-1053)
David adrians väg (visa karta
)
194 91 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9523490