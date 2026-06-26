Inköpare
Peab Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-06-26
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Vill du arbeta på en intressant och stimulerande arbetsplats inom en expansiv marknad med spännande projekt? Då kan du ha hittat rätt. Vi på Peab söker nu en inköpare med god förståelse för byggbranschen som vill stärka vårt team inom Bygg Bostad Väst med placering i Göteborg eller Borås.
Om jobbet
Region Bygg Bostad Väst, är idag fördelad på fem Arbetschefsgrupper som är verksamma i Göteborg, Borås, Alingsås och Halland. Vi tror att specialisering är nyckeln till framgång. Våra projekt drivs av kompetent produktionsledning tillsammans med spetskompetens inom bl.a. projektering, installationsledning och inköp.
Vi söker nu en inköpare med flera års erfarenhet av projektinköp med placering i Göteborg eller Borås.
I din befattning som inköpare i region Bygg Bostad Väst, har du ansvar för hela inköpsprocessen, från förfrågan till färdigt avtal, med aktivt stöd av platschef och övriga i projektteamet.
I projektteamet ingår bl. a installationsledare, entreprenadingenjör, produktionsledande personal samt KMA.
Du ingår i regionens inköpsgrupp där du tillsammans med övriga inköpare utvecklar vårt inköpsarbete. Du rapporterar till Inköpschef.
Om dig
Vi vill att du har relevant utbildning och erfarenhet av att arbeta med taktiskt inköp inom byggsektorn. Det är ett stort plus om du har arbetat som arbetsledare eller platschef tidigare. Det är även meriterande att ha arbetat som entreprenadingenjör.
I denna position är det viktigt att Du är drivande och älskar att förhandla med affären i fokus. En förutsättning för att lyckas i rollen, är att Du har en stark genomförandeförmåga och motiveras av att utveckla affärsrelationer med entreprenörer och leverantörer. Du har också en god förhandlingsvana, en stark kommunikationsförmåga samt hög integritet. Vi ser gärna att du är självständig och att du tycker att det är självklart att dela med sig av kunskap och bidra till andras utveckling.
Det är även viktigt att etik och moral är viktiga ledord för dig, för det är det för oss.
I Peab blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, personliga, utvecklande och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi göra. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling.
Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Vi ser fram emot att träffa dig!
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 GÖTEBORG Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
recruiter
Kristin Hafstad kristin.hafstad@peab.se Jobbnummer
9981515