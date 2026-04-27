Inköpare
Peab Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Peab Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Befattning: Inköpare
Nu söker vi en inköpare till Peab, region Bygg Stockholm. Har du en gedigen branscherfarenhet och vana av att arbeta med projektinköp så kan vi erbjuda dig en variation av spännande projekt i en positiv och utvecklande miljö. Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Som inköpare hos oss utför du inköpsarbete och upphandlingar i kalkyl-/anbudskedet, i produktionsförberedelseskedet men framför allt under pågående produktion.
Du driver självständigt hela inköpsprocessen på ett affärsmässigt sätt vilket bland annat omfattar förhandling och uppföljning. Du säkerställer inköp till lägsta totalkostnad inkluderande miljö, kvalitet, service, logistik, leveransprecision och minimerad riskexponering. Din roll är viktig i anbudsprocessen och inför projektuppstart i att göra leverantörsbedömningar, leverantörsval och kontrakt för inköpen av material och underentreprenader i enlighet med Peabs inköpsprocesser.
Dina främsta egenskaper är att du som person är strukturerad, analytisk, serviceinriktad och kommunikativ.
Du har social kompetens och ett professionellt förhållningssätt. Vi vill att du är en drivande person med en känsla för entreprenörskap och förmågan att få saker att hända. Du trivs med att arbeta självständigt med stort ansvar, men har också en vilja att bidra till teamet.
Du ingår i regionens inköpsgrupp och rapporterar till regioninköpschef och i projekten rapporterar du till projektchef eller platschef.
I din befattning ingår bland annat:
• I kalkylskedet: Bistå med marknadspriser, utföra offertförfrågningar samt utvärdera dessa
• I inköpsskedet: Ingå inköpsavtal både nationella och internationella i nära samarbete med Peabs produktionspersonal och hålla en god dialog med marknaden Kravprofil för detta jobb
• Du har en civil- eller högskoleingenjörsutbildning, alternativt yrkeshögskola och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom byggbranschen.
• Vidare ser vi att du har flerårig erfarenhet av inköpsarbete inom byggbranschen vilket innebär goda kunskaper i tex ABT, AB, ABK och ABM.
• Erfarenhet av att arbeta i Samverkansentreprenader och Totalentreprenader
• Du är affärsmässig, drivande och målinriktad med en god förhandlingsförmåga.
• Är kommunikativ och social och tycker om de administrativa delarna av arbetet.
• Starkt utvecklingsfokus, både för dig personligen och i det arbete du gör.
• Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Kontakt
Fredrik Sverin, Inköpschef: fredrik.sverin@peab.se
Linus Ingulfson, HR: linus.ingulfson@peab.se
Urval sker löpande under annonseringstiden.
Vi kommer att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 12 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 STOCKHOLM Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
Fredrik Sverin fredrik.sverin@peab.se
9877923