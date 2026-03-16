Inköpare
Inköpare till Techno Skruv - operativt och strategiskt inköp i fokus
Techno Skruv fortsätter att utvecklas och vi söker nu en driven, strukturerad och lösningsorienterad inköpare som vill spela en nyckelroll i vårt inköpsarbete. Hos oss får du möjlighet att påverka, förbättra och utveckla både våra processer och dig själv.
Vi söker dig som har några års erfarenhet av inköp, trivs i ett högt tempo och uppskattar att arbeta i en mindre organisation där beslutsvägarna är korta. Du är kommunikativ, målinriktad och har en stark vilja att lyckas. Samtidigt är du ödmjuk, självgående och har en personlighet som passar in i Techno Skruvs kultur - här värdesätter vi engagemang, ansvarstagande och laganda.
Dina ansvarsområden
I rollen som inköpare kommer du att:
Ansvara för och utveckla våra vecko- och lagerinköp
Driva förbättringar inom behovs- och inköpsprocessen med fokus på lageroptimering
Arbeta både operativt och delvis strategiskt inom inköp
Befogenheter
I tjänsten ingår:
Leverantörsval
Attestering av leverantörsfakturor
Inköp över 200 000 kr sker i samråd med inköpschef

Publiceringsdatum: 2026-03-16

Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Förbättra och effektivisera interna behovsprocesser
Utföra och förenkla den administrativa delen av veckoinköpen
Genomföra operativt inköpsarbete såsom förfrågningar, förhandlingar och leverantörsval
Hantera lagerinköp av standardsortiment samt vissa återkommande förfrågningar
Kommunicera internt och externt i inköpsrelaterade ärenden
Säkerställa att inköp av produkter och tjänster följer företagets mål och policyKravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
Genomförd gymnasieutbildning, gärna med inriktning logistik eller flöden
Några års erfarenhet av inköpsarbete, gärna med fokus på logistik och optimering
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana och erfarenhet av Microsoft Office
B-körkort
Meriterande
Det är en fördel om du även har:
Relevant högskoleutbildning
Erfarenhet av affärssystem (Pyramid är meriterande)
Ytterligare språkkunskaper
Erfarenhet från branschen och inköp från Asien
Vi erbjuder
Hos Techno Skruv får du:
En roll med stort ansvar och möjlighet att påverka
En arbetsplats där förbättringsarbete uppmuntras och värdesätts
Goda möjligheter att utvecklas både professionellt och personligt
Vill du vara med och stärka vårt inköp och bidra till Techno Skruvs fortsatta utveckling? läs gärna mer på hemsidan www.technoskruv.se
Vad händer när du sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar Techno Skruv med OnePartnerGroup. Ansökan sker via OnePartnerGroups hemsida. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR. Vi arbetar med löpande urval så tveka inte att visa intresse för tjänsten redan idag.
Välkommen med din Ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onepartnergroup Ggvv AB
(org.nr 556843-2230) Arbetsplats
Techno Skruv I Värnamo Aktiebolag Kontakt
Jennie Gunnarsson jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9798967