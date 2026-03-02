Inköpare
2026-03-02
Du blir anställd som konsult hos Effektiv och uthyrd till vår kund i ett långsiktigt uppdrag med mycket goda möjligheter till övergång i anställning hos kund. Uppdraget startar omgående, så vi ser gärna att du kan börja med kort varsel.
Vad erbjuder rollen?
Som inköpare arbetar du både operativt och strategiskt. Du ansvarar för ett sortiment om cirka 3 000 produkter och säkerställer att det finns rätt produkter, i rätt tid, till rätt pris.
Du arbetar nära både e-commerce och butik och stöttar våra säljkanaler genom att:
Bygga och utveckla sortiment ur ett affärs- och försäljningsperspektiv
Arbeta hands-on med inköp, kampanjer och försäljningsdrivande aktiviteter
Säkerställa rätt prissättning och kampanjstruktur
Följa upp lagersaldo och fatta snabba, affärsmässiga beslut
Informera butiker om priser, kampanjer och sortimentsförändringar
Aktivt bidra till att maximera försäljning och lönsamhet
Du kommer att arbeta med etablerade varumärken och ha en viktig roll i att vidareutveckla vårt erbjudande på marknaden. Tjänsten är placerad på kundens kontor och arbetet utgår huvudsakligen därifrån.
Vem är du?
Har 2-5 års erfarenhet i en kommersiell roll inom inköp och då inom retail
Har god förståelse för kampanjer, prissättning och lagerstyrning
Är analytisk men också handlingskraftig
Trivs med att arbeta både strategiskt och operativt
Är social, driven och gillar att samarbeta
Vill utvecklas och ta nästa steg i din karriär
Är detta din perfekta match?
En utvecklande roll med stort eget ansvar
Möjlighet att påverka sortiment och affär
Ett härligt gäng med högt engagemang
En dynamisk miljö där snabba beslut uppskattas
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta mig, catrine.ramsten@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
