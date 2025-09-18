Inköpare
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
SFV söker dig som är en erfaren, kommunikativ och målinriktad inköpare som vill skapa goda affärer och bidra till att förvalta och utveckla vårt kulturarv genom att driva SFV:s konsultupphandlingar. Fokus i rollen är på området tekniska konsulter och arkitekter.
Du blir en del av vårt positiva team med drygt 20 personer som präglas av hög energi, ambition och utveckling. Hos oss arbetar du projektorienterat i en professionell miljö. Från vårt centrala kontor i Stockholm är du med på en spännande utvecklingsresa för SFV:s inköpsverksamhet.
SFV förvaltar 2.300 fastigheter med över 4.000 byggnader och tjänsten syftar till att stötta verksamheten inom inköpsområdet när detta bestånd byggs om, renoveras och underhålls. Arbetet sträcker sig från Regeringskansliet i Rosenbad och ambassaderna ute i världen till kajrenoveringar i yttre skärgården, fästningar från medeltiden och skötsel av de kungliga slottens trädgårdar. Alla unika och spännande byggprojekt har sina utmaningar där din erfarenhet blir värdefull. Vi är måna om produkten, projektet, teamet och hyresgästen och känner stolthet i det SFV levererar.
Din roll
I rollen arbetar du kategoribaserat med upphandlingar inom konsultområdet och bidrar med att utveckla och ta fram kategoristrategier inom ditt område. Du är ansvarsfull och engagerad när du driver och stödjer verksamheterna i inköps-och upphandlingsprocessen. Du driver dina projekt på ett professionellt sätt där du aktivt stöttar i kravarbete och marknadsanalyser samt genomför upphandlingar i enlighet med LOU. När avtalet är tecknat stödjer du aktivt verksamheten med avtalsförvaltning och leverantörsuppföljning.
Du har erfarenhet från upphandlingar av konsulter samt kanske byggentreprenader, projekteringar eller fastighetsförvaltning. Du förstår de tekniska konsulternas och arkitekternas roll i projekten och hur olika kompetenser bidrar i en lyckad entreprenad. Du bidrar på ett konsultativt sätt med att utveckla och driva affärsmässigheten och de kommersiella aspekterna inom SFV. Du arbetar för att skapa goda och hållbara affärer.
Din förmåga till samarbete och kommunikation är av stor betydelse då du kommer arbeta nära SFV:s alla verksamheter och andra externa parter. Det kräver även att du är serviceinriktad, kommunikativ och relationsskapande.
Din profil
Vi söker dig som har:
• relevant akademisk utbildning, exempelvis inom ekonomi, inköp eller byggnadsingenjör, fastighetsförvaltning alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig,
• självständigt genomfört upphandlingar i enlighet med LOU/LUF, eller tillgodogjort dig denna erfarenhet på ett sätt som SFV bedömer likvärdigt,
• erfarenhet av arbete med inköp/upphandling av konsulter och tjänster inom privat eller offentlig sektor,
• du har gedigen erfarenhet av att förstå och tolka verksamheternas (i SFV:s fall fastighetsförvaltningens) behov och ta med dessa behov in i upphandlingarn,
• erfarenhet och kunskap om branschbestämmelser såsom ABK 09, AMA AF Konsult samt
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både i tal och skrift.
Meriterande är:
• erfarenhet från arbete med kategoristyrning, där du tagit fram eller bidragit i arbetet att ta fram kategoristrategier, utvecklingsplaner och upphandlingsplaner genomförandet av dessa,
• erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen samt om branschbestämmelser inom området såsom AB, ABT, AMA AF samt AMA, ABFF
• egen erfarenhet från stora och små projekt i bygg- och fastighetsbranschen, du får gärna ha projektlett projekteringar och bygg/ROT-entreprenader,
• erfarenhet från byggherrerollen samt
• erfarenhet av och kännedom om skyddade kulturmiljöer som statliga byggnadsminnen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du ska ha god ledarskapsförmåga, vara kommunikativ, ha god samarbetsförmåga och vara trygg i dig själv. Som person är du lösningsorienterad och målinriktad och arbetar strukturerat inom givna ramar för att nå ett gott resultat.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Sebastian Nordgren tfn 010-478 72 22.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar 6 månaders provanställning.
Placering: Stockholm
Tillträde: Tillträde så snart som möjligt
Möjlighet till distansarbete: Det finns begränsade möjligheter till distansarbete i denna tjänst.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av vår medarbetarpolicy och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss - Lediga jobb | SFV Ersättning
