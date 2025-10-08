Inköpare - Produktionsutrustning
ValueOne AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskrona
2025-10-08
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ValueOne AB i Karlskrona
, Älmhult
, Hässleholm
, Vetlanda
, Värnamo
eller i hela Sverige
Inköpare - Produktionsutrustning
ValueOne är specialister inom Supply Chain Management - inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning och rekryteringsstöd inom vårt specialistområde samt verksamhetsutveckling av företags funktion för Supply Chain avseende strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens. Vi kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. Som konsult hos ValueOne ingår du i ett professionellt och driftigt team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du att gå med i vårt team erbjuds du:
Marknadsmässig lön, som du själv kan påverka
Tjänstepension
Sjuk- och vårdförsäkring
Friskvårdsbidrag
Personlig coachning och karriärrådgivning
Nätverksträffar med kompetenta kollegor och Supply Chain professionals genom återkommande event och föreläsningar
Kompetensutveckling genom världsledande individanpassade utbildningar och kurser inom Supply Chain tack vare vårt partnerskap med CIPS (www.cips.org)
Om rollen:
Vi söker en inköpare av produktionsutrustning för ett tidsbegränsat uppdrag på ca. 8 månader, där du får en nyckelroll i att stödja inköpsteamet med kontrakts- och leverantörshantering inom produktionsutrustning och maskiner. Placeringsort Karlskrona.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera och utveckla relationer med leverantörer.
Hantera förfrågningar och utvärdera offerter
Stötta vid inköp av maskiner och produktionsutrustning.
Förhandla avtal och säkerställa överensstämmer mot krav.
Samarbeta med interna och externa intressenter.
Uppföljning av projekten för att säkerställa att leverantörerna håller gällande tidplaner.
Erfarenhet och kompetens
• 5 års erfarenhet av inköp.
Minst 2 års erfarenhet av produktionsutrustning eller tekniskt inköp.
Viss erfarenhet av förhandling och avtalsskrivning
Erfarenhet av att hantera leverantörsrelationer, bekväm med att besöka och utvärdera leverantörer självständigt.
Erfarenhet av att arbeta i projekt, bra på att bygga interna och externa relationer.
Är strukturerad, engagerad och trivs med att skapa resultat genom samarbete.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.Publiceringsdatum2025-10-08Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Vi hanterar ansökningar och tillsätter uppdrag löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Per Nyberg på telefon: 073-152 02 78 alternativt 010 332 29 20. Ersättning
Timlön - Endast rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valueone AB
(org.nr 556787-5264), http://www.valueone.se Arbetsplats
ValueOne AB Jobbnummer
9546666