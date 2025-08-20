Injektionssköterska till skönhehetsklinik

Laserlight sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-08-20


Injektionssjuksköterska sökes till Laserklinikcenter
Vi på Laserklinikcenter söker en legitimerad sjuksköterska med erfarenhet och utbildning inom estetiska injektionsbehandlingar.

Publiceringsdatum
2025-08-20

Dina arbetsuppgifter
Utföra estetiska behandlingar såsom Botox och fillers
Arbeta med hudförbättrande injektioner, PRP och liknande behandlingar
Ge professionell rådgivning till kunder och säkerställa högsta kvalitet och säkerhet i alla behandlingar
Bidra till en trygg och välkomnande miljö för våra kunder

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Dokumenterad utbildning inom estetiska injektionsbehandlingar
Erfarenhet av att arbeta med Botox, fillers, PRP och andra hudförbättrande injektioner
Noggrann, serviceinriktad och med ett genuint intresse för estetiska behandlingar

Vi erbjuder:
En trevlig och professionell arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling inom estetiska behandlingar
Flexibla arbetstider och konkurrenskraftiga villkor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: info@laserklinikcenter-st.se

Arbetsgivare
Laserlight sverige AB (org.nr 559226-5630)
Upplandsgatan 19 A (visa karta)
113 60  STOCKHOLM

Jobbnummer
9468252


   

