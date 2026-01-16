Inhouse Projektledare till Malte Group
OnePartnerGroup Halland AB / Inköpar- och marknadsjobb / Halmstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Halmstad
2026-01-16
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Halland AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Malte Group är ett familjeägt bolag med över 100 års erfarenhet av tekniska lösningar för bränsle- och fordonstvätt. Här i Halmstad utvecklas och tillverkas systemen i nära samarbete mellan produktion, konstruktion, inköp, service och administration.
Nu söker vi en Inhouse Projektledare som vill vara med och leda, utveckla och samla verksamheten på Malte Group i Halmstad - med teamet i fokus.
Det här är en roll för dig som inte motiveras av titlar, utan av att se team växa och skapa välfungerande flöden i vardagen.
Om rollen
Som ansvarig för projekten har du ett övergripande ansvar för Maltes produktion, inköp och leveranser. Du är den drivande kraften som får människor, material och planer att fungera tillsammans, genom närvaro, teknisk förståelse, dialog och ett tryggt ledarskap. Rollen rymmer både administrativa och tekniska arbetsuppgifter, där god planering är en förutsättning för att lyckas. Du rör dig naturligt mellan kontor och produktion och är lika bekväm i dialogen med montörer och servicetekniker som med konstruktörer, leverantörer och ledning. Ditt ledarskap bygger på engagemang och samarbete snarare än hierarki.
Din dag i stora drag:
Leda och planera produktionen samt säkerställa att leveranser sker enligt plan.
Ansvara för inköp, leverantörsrelationer, prisförhandlingar och avtal.
Säkerställa materialtillgång, kvalitet och effektiv lagerstyrning.
Driva och leda förbättrings- och förändringsarbete, inklusive arbete enligt 5S.
Skapa och utveckla samverkan mellan produktion, konstruktion, service och övriga avdelningar.
Ha personalansvar för produktionspersonal och servicetekniker.
Ansvara för arbetsmiljön enligt AFS och bidra till en trygg och trivsam arbetsplats - Säkerhet först!
Följa upp kalkyler och budget.
Din Profil
I den här rollen söker vi en trygg och närvarande ledare som trivs med att vara delaktig i det dagliga arbetet. Du motiveras av att se andra lyckas och skapar engagemang genom ett tydligt, lyhört och respektfullt ledarskap. Prestigelöshet är en självklarhet för dig - ibland leder du möten, ibland kavlar du upp ärmarna och ibland sitter du själv med administrativa uppgifter.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av ledarskap
Praktisk erfarenhet av produktion, inköp och förbättringsarbete
God kunskap i Office-paketet och gärna Monitor
Erfarenhet av att leda förbättringsprojekt och arbeta enligt 5S
Viktigast av allt är att du, med ett helikopterperspektiv, är en lagspelare som vill bygga och utveckla ett starkt team - inte någon som främst drivs av att vara en bestämmande chef.
Därför Malte Group
Hos Malte Group får du arbeta i ett stabilt, familjeägt bolag med korta beslutsvägar som har stort förtroende för individen. Du får en central roll där du verkligen kan få vara med och påverka - både hur arbetet utförs idag och hur utvecklingen sker framåt. Här värdesätts samarbete, engagemang och en jordnära inställning där laget går före jaget.
Låter det här som en roll där du skulle trivas och göra skillnad? Sök nu.
Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Malte Group med oss på OnePartnerGroup Halland AB. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig affärsområdeschef Niclas Arheden på mail: niclas.arheden@onepartnergroup.se
.
Vi kommer att kalla till intervjuer löpande, så vänta inte.
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Halland AB
(org.nr 556997-4388), https://maltegroup.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malte Group AB Kontakt
Niclas Arheden niclas.arheden@onepartnergroup.se Jobbnummer
9689885