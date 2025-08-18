Ingenjör inom samband för luftvärn
2025-08-18
Nu söker vi en ingenjör med erfarenhet av att arbeta i teknisk miljö. Tycker du om att samarbeta med andra och har förmågan att strukturera ditt arbete? Vill du vara en del av kvalificerade projekt där du är med hela vägen från behov till leverans? Då kan du vara den vi letar efter.
På FMV pågår flera projekt för att modernisera den teknik som är till stöd för ledningen av Försvarsmaktens militära operationer. Stödet syftar till att se till att rätt beslut fattas på så kort tid som möjligt - och på så sätt ge stridande enheter ett övertag mot fienden.
Om tjänsten
Som ingenjör kommer du att delta i det tekniska systemarbetet samt bidra till att utveckla mobila och fasta IP-nät för luftvärnsförband med tekniska gränsytor till flertalet taktiska ledningsstödsystem. Du kommer genomföra avvägningar mellan de olika teknikområdenas specifika önskemål och krav i syfte att optimera systemets utformning. Du är med och skapar förutsättningar så att Försvarsmakten kan kommunicera i realtid vid ett skarpt läge. Vidare innebär rollen arbetsuppgifter som att formulera tekniska krav vid upphandlingar, verifiera krav och systemlösningar samt följa upp leverantörer.
Tjänsten är placerad i Stockholm, men tjänsteresor förekommer.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad civil- eller högskoleingenjör, har annan relevant utbildning eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att ha jobbat i projektform. Du har grundläggande kunskap inom något av områdena: systems engineering, integrated logistics support, informationssäkerhet, konfigurationsledning eller systemsäkerhet. Vidare har du goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi ser positivt på om du har arbetat med sambands- eller informationssystem. Har du goda kunskaper om IP-baserad kommunikation ser vi det som en fördel.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du har förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du har en god omdömesförmåga och arbetar kvalitetsmedvetet.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde ledningssystemmateriel som ansvarar för de ledningssystem som används av Försvarsmakten, exempelvis informationssystem, försvarets telenät och mobila kommunikationssystem.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-08-18.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Kari Lehto, OFR/S Pia Edström, OFR/O Arne Molander och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Fabian Hedén via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Lovisa Karlsson på karlsson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
