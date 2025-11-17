Infrastrukturarkitekt
2025-11-17
Forma framtidens urbana infrastruktur med VIPAS AB
Vill du vara med och forma morgondagens infrastruktur? VIPAS AB, ett snabbt växande IT- och ingenjörskonsultbolag, söker nu skickliga specialister till spännande uppdrag inom offentlig sektor.
Om VIPAS AB På VIPAS AB går vi bortom traditionell konsultverksamhet. Vi levererar skräddarsydda lösningar med verklig effekt inom arkitektur, tekniskt stöd, infrastruktur, projektledning och avancerad systemutformning. Nu söker vi en erfaren specialist inom infrastruktur och arkitektur för underjordiska stationer och större infrastruktursatsningar, till ett strategiskt och långsiktigt uppdrag hos en av våra offentliga kunder.
Om uppdraget I denna roll kommer du att ha en nyckelposition i utformningen av två nya underjordiska stationer samt tillhörande ovanjordsanläggningar. Uppdraget kräver ett helhetsperspektiv där tekniska, funktionella, arkitektoniska och resenärsrelaterade aspekter vävs samman för att skapa hållbara, tillgängliga och kostnadseffektiva lösningar.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Definiera, utveckla och kvalitetssäkra krav för stationens funktion, design och resenärsupplevelse.
Granska och värdera arkitektur- och tekniska handlingar.
Utvärdera krav ur funktionellt, tekniskt, arkitektoniskt och ekonomiskt perspektiv.
Säkerställa att krav är verifierbara och följer gällande standarder och regelverk.
Ge tekniskt och arkitektoniskt stöd till projektledning och närliggande teknikområden.
Samverka med specialister inom trafik, installationer, landskap och miljö.
Identifiera risker, optimera lösningar och ta fram rapporter, presentationer och beslutsunderlag.
Varför VIPAS AB? Hos oss får du mer än bara ett uppdrag - du blir en del av ett nätverk av drivna specialister som brinner för teknik och innovation.
Vi erbjuder: Trygga anställningsvillkor enligt Teknikföretagen (Almega) kollektivavtal Långsiktiga karriärmöjligheter Spännande projekt som formar framtidens infrastruktur och urban mobilitet
Ansökan Är du rätt person för detta uppdrag? Skicka din ansökan eller ditt CV till shrini@vipas.se
eller kontakta oss på +46 72 847 91 97 för mer information. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559448-2472), https://www.vipas.se Arbetsplats
Vipas AB Kontakt
Shrinivasan Sampath Kumar shrini@vipas.se +46 728479197
9609121