Informationssäkerhetsstrateg
2026-05-26
Är du intresserad av informationssäkerhet och dataskydd? Gullspångs och Töreboda kommuner söker en driven person med erfarenhet från informationssäkerhetsarbete som vill vara med och forma framtidens säkerhetsarbete. Tjänsten som informationssäkerhetsstrateg är en gemensam funktion för Gullspångs och Töreboda kommuner. Anställningen är placerad i Gullspångs kommun, och arbetstiden fördelas mellan de båda kommunerna. Din arbetsplats kommer att vara förlagd till kommunhusen i Hova och Töreboda
Du blir en del av ett kompetent och engagerat säkerhetsteam som arbetar med säkerhetsfrågor inom olika områden för båda kommunerna. Informationssäkerhetsarbetet utförs även i samverkan med IT-avdelningen som också är gemensam för Töreboda och Gullspångs kommuner. Du kommer tillhöra enheten Stöd och strategi som förutom säkerhetsfrågor arbetar med kommunikation, kansli, folkhälsa, samhällsplanering, turism och näringsliv.
Hos oss får du chansen att arbeta med korta beslutsvägar och i nära samarbete med kompetenta kollegor. Gullspångs kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar aktivt för att erbjuda friskvård och olika förmåner. Ett medarbetarskap hos oss ger möjlighet till friskvårdsbidrag, flextidsavtal, semesterväxling och möjlighet till förmånscykel.
Vi arbetar utifrån vår beslutade värdegrund - de tre G:na: Gemenskap, Glädje och Garantier.
Publiceringsdatum 2026-05-26

Arbetsuppgifter
Informationssäkerhet är viktigt för att öka medarbetares medvetenhet och är en förutsättning för att kommunens verksamheter ska fungera. I din roll är det du som driver och samordnar informationssäkerhetsarbetet.
I arbetet ingår det att:
* driva, samordna och följa upp informationssäkerhetsarbetet i Gullspångs och Töreboda kommuner
* ge stöd och råd till verksamheterna inom informationssäkerhetsområdet
* vara en viktig del av krisberedskapsarbetet genom att tillföra informationssäkerhetsperspektivet i arbetet med exempelvis risk- och sårbarhetsanalys, säkerhetsskydd och kontinuitetsplanering
* skapa, följa upp och revidera styrdokument för informationssäkerhet
* hantera informationssäkerhetsincidenter
* planera och genomföra utbildningar inom informationssäkerhet
* utveckla modeller för informationsklassificering och riskanalys
* säkerställa att det finns ett fungerande ledningssystem för informationssäkerhet
* vara dataskyddsombud för båda kommunernas olika nämnder och tillsammans med verksamheterna och IT-avdelning driva dataskyddsarbetet framåtKvalifikationer
För att lyckas i rollen vill vi att du:
* har relevant utbildning eller erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och dataskydd
* är nyfiken och kan bedriva en aktiv omvärldsspaning
* trivs med att ha en rådgivande roll och även arbeta operativt
* trivs med att arbeta självständigt, kan ta egna initiativ och är samtidigt en lagspelare som vill samarbeta
* arbetar strukturerat
* kan uttrycka dig väl i tal och skrift, är kommunikativ och pedagogisk
* har B-körkort
Det är också meriterande om du har:
* tidigare erfarenhet av kommunal verksamhet och av säkerhetsarbete
* erfarenhet av att bygga och underhålla ledningssystem
* kunskap om säkerhetsstandarder som exempelvis ISO 27000
* certifieringar inom säkerhetsområdet
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och drivkraften att vilja utvecklas i rollen.
När du gör din ansökan till oss vill vi ha ett CV av dig där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att ta referenser. Säkerhetsprövning kommer att genomföras som en del av anställningen.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Gullspång är en mindre kommun i norra Skaraborg med cirka 5000 invånare och vi välkomnar fler hit. Här lever vi nära varandra, nära naturen och med småstadens trygghet inom räckhåll. Det lantliga i kombination med det mindre stadslika, gemenskap och närhet är det som ger Gullspång sin unika karaktär.
Ett boende i Gullspångs kommun ger ett lättsamt och bra boende med närhet till större städer. Här finns flera bostadsmöjligheter inne i samhällena, lantliga gårdar och nyproducerade tomter vid innanhavet Vänern.
Kommunen präglas av ett aktivt föreningsliv där det finns något som passar alla! Här finns bland annat padelhallar, bike park, MTB spår, frisbeegolfbana föreningar inom fotboll, innebandy, skytte, ridning, trädgård. Därtill finns engagerade samhällsföreningar och ett rikt konst- och kulturliv. Näringslivsklimatet är gott och dialogen mellan beslutsfattare och våra näringsidkare bedrivs med gott resultat.
OBSERVERA!
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
