Informationssäkerhetsspecialist
Vill du göra verklig skillnad för människor i deras vardag? Hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får du vara med och utveckla den statliga tillsynen och tillståndsprövningen - ett arbete som bidrar till en tryggare och mer säker vård och omsorg. Nu söker vi en Informationssäkerhetsspecialist till vårt kontor i Stockholm
Om jobbet
Vill du vara med i den fortsatta utvecklingen av IVO? Just nu pågår en intensiv och spännande utveckling på IVO där vi förstärker och uppgraderar vårt informationssäkerhetshetsarbete.
Som informationssäkerhetsspecialist har du en viktig roll i informationssäkerhetsarbetet inom myndigheten. Du arbetar operativt nära verksamheten och ger stöd till vår kärnverksamhet i både dagliga och mer strategiska informationssäkerhetsarbete. Som informationssäkerhets-specialist arbetar du tillsammans med myndighetens informationssäkerhetssamordnare, informationssäkerhets-handläggare och nära övriga säkerhetsfunktioner. Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Genomföra informations- och utbildningsinsatser inom informationssäkerhetsområdet.
Genomföra informationsklassningar och riskanalyser.
Stödja organisationen i informationssäkerhetsfrågor som informationsklassning, risk- och sårbarhetsanalys, kravställningar och rådgivning.
Hantera informationssäkerhetsrelaterade incidenter och avvikelser.
Följa upp efterlevnad av externa krav och interna riktlinjer.
Omvärldsbevaka och delta i interna och externa nätverk för informationssäkerhet.
I det dagliga arbetet innebär det exempelvis praktiskt informationssäkerhetsarbete såsom att delta i risk och sårbarhetsanalyser, informationsklassningar och även förbereda, hålla samt skriva protokoll vid möten. I tjänsten ingår även andra arbetsuppgifter som hör till informationssäkerhetens område exempelvis att svara på löpande frågor samt hjälpa till med att förbättra säkerhetskulturen genom utbildning, rådgivning och stöd. Mycket av arbetet sker i nära samarbete med andra funktioner inom myndigheten så som exempelvis informationssäkerhetssamordnare, jurister, arkivarier, IT-specialister, säkerhetssamordnare och dataskyddsombud.
Du kommer att vara placerad vid avdelningen för verksamhetsstöd som har till huvudsaklig uppgift att vara en stödjande verksamhet till hela myndigheten, exempelvis tillsyns- och tillståndsgivningsarbetet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, placerad i Stockholm. Resor i tjänsten kan förekomma. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen med inriktning mot informationssäkerhet eller motsvarande utbildning som IVO bedömer som likvärdig.
Flerårig erfarenhet av informationssäkerhetsarbete.
Kunskap om standarder inom informationssäkerhetsområdet ISO 27001.
Erfarenhet av att leda och genomföra informationsklassningar samt risk- och sårbarhetsanalyser.
Erfarenhet och vana att arbeta med lagar och regelverk inom informationssäkerhetsområdet
Erfarenhet av incidenthantering inom informationssäkerhet och IT-säkerhet
Erfarenhet av leverantörsstyrning utifrån informationssäkerhet och IT-säkerhet
Mycket god kunskap i svenska språket, i tal såväl som i skrift.
För att lyckas i rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga och kunna anpassa och kommunicera ditt budskap till olika yrkeskategorier och kompetenser. Du är självgående och planerar effektivt med ett långsiktigt perspektiv. Du är också uthållig, engagerad och driver ditt arbete framåt.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som meriterande om du även har:
Erfarenhet av att integrera informationssäkerhetsarbetet i en organisations löpande verksamhet.
Kunskaper om offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen och arkivlagen.
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Erfarenhet av projektledning.
Aktuell erfarenhet av kravställning och säkerhetsbedömning vid anskaffning, upphandling och införande av IT-tjänster och säkerhetslösningar.
Erfarenhet av att genomföra utbildning- och informationsinsatser.
Erfarenhet av att ta fram och revidera interna styrdokument.
Detta kan IVO erbjuda dig
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/ Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen i denna rekryteringe och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du besvarat frågorna.
Ansök senast den 17 maj 2026
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/
Observera att vi ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Du kan komma att genomgå en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass.
IVO bidrar till en trygg och säker vård och omsorg
IVO står för engagemang och bred kunskap om svensk vård och omsorg. Vi granskar, drar lärdomar och arbetar för att vården och omsorgen ska bli bättre och säkrare - alltid med fokus på patienter och brukare.
Myndigheten har cirka 800 medarbetare. Tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet, medan tillståndsprövning, analys, planering,
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=p1268
Solnavägen 4 (visa karta
)
102 34 STOCKHOLM
Inspektionen för vård och omsorg IVO Kontakt
Mats Agerforz mats.agerforz@ivo.se
