Informationssäkerhetshandläggare
Länsstyrelsen I Stockholms Län, Beredskapsfrågor, Safir / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Stockholms Län, Beredskapsfrågor, Safir i Stockholm
Har du en bakgrund inom juridik, informationssäkerhet, arkiv- och dokumenthantering, datavetenskap, systemvetenskap? Är du samhällsintresserad, vill utvecklas i din profession och arbeta med informationssäkerhetsanalyser? Då kan du vara den vi söker.
Hos oss arbetar du centralt i Stockholm, med Kungsgatans puls utanför porten.
Vad ingår i rollen?
Vi söker dig som vill utvecklas inom informationssäkerhet, juridik eller teknik och bidra till ett viktigt uppdrag. Hos oss blir du en del av Safir - länsstyrelsernas gemensamma stödfunktion för informationssäkerhet och dataskydd. Vi stöttar alla 21 länsstyrelser med att skydda information i hela verksamheten, där tillgänglighet och riktighet är lika viktiga som konfidentialitet. Här får du arbeta i en stimulerande miljö tillsammans med kunniga kollegor och det myndighetsgemensamma dataskyddsombudet.
Är du den vi söker?
Som junior medarbetare hos oss kommer du att arbeta operativt med informationssäkerhet, främst genom klassningar och riskanalyser av system och IT-komponenter. Arbetet sker i länsstyrelsernas gemensamma förvaltningsorganisation och innebär att vara ett stöd inom hela informationssäkerhetsområdet. Du kommer bland annat att stödja i bedömningen av hur allmänna handlingar, personuppgifter och värdefulla datamängder påverkar kraven på informationshantering. Analyserna genomförs i workshopformat där du leder workshopen och ser till att olika perspektiv tas tillvara. Vi söker dig som har kunskap eller erfarenhet inom minst två av ovanstående områden och som är samhällsintresserad och vill bidra till länsstyrelsernas breda uppdrag.
För den här rollen vill vi att du har:
- utbildning inom juridik, informationssäkerhet, datavetenskap, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet som är relevant för tjänsten
- erfarenhet av att bedöma förekomst av allmänna handlingar, personuppgifter och värdefulla datamängder och förstå hur detta påverkar informationshanteringen
- förmåga att kommunicera tydligt och sakligt i både tal och skrift.
Som person är du kommunikativ, strukturerad, lösningsinriktad och orädd för att ta dig an nya utmaningar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du
ha förmåga att utifrån en helhetssyn fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Det är meriterande om du har
- erfarenhet av att arbeta operativt med informationssäkerhet, inklusive klassningar och riskanalyser av system och IT-komponenter
- erfarenhet av att arbeta med informationsklassning och riskanalyser
- erfarenhet av och kunskap om arbete vid en statlig myndighet
Mer om oss och rollen
Anställningen är tills vidare, på heltid med placering i Stockholm. Vi tillämpar i regel provanställning. Vi vill att du börjar så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Så rekryterar vi
Du kommer att få svara på ett antal urvalsfrågor när du registrerar din ansökan och bifogar ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev till den här ansökan.
Som en del av rekryteringsprocessen kan arbetsprov komma att genomföras.
Säkerhetsprövning
Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Som tillsvidareanställd på Länsstyrelsen i Stockholms län kommer du att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Om du har frågor
Frågor om rollen besvaras av rekryterande chef Maria Leijon tel 010 223 17 22
Fackliga kontaktpersoner är Susann Sass-Jonsson för SACO och Göran Dalin för ST, båda nås via tfn 010- 2231000.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Välkommen med din ansökan!
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.
Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag.
Läs mer om oss på www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss. Ersättning
individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-45378-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Stockholms län
(org.nr 202100-2247) Arbetsplats
Länsstyrelsen I Stockholms Län, Beredskapsfrågor, Safir Jobbnummer
9497374