Informationsarkitekt inom Materdata till Region Blekinge

Vill du vara med och skapa en stabil grund för Region Blekinges framtida digitalisering?
Vill du vara med och skapa en stabil grund för Region Blekinges framtida digitalisering?

Vi söker en strategisk och engagerad informationsarkitekt som vill utveckla och driva vårt arbete med masterdata.
Digitaliseringsenheten har ett strategiskt övergripande ansvar för samordning, omvärldsbevakning, analys, planering och utveckling inom området digitalisering. Digitaliseringsenheten består av två avdelningar, avdelningen för e-tjänster och avdelningen för digitala strategier med totalt 20 medarbetare
Om jobbet
Du ingår i vårt team på strategisk avdelning och som informationsarkitekt hos oss får du ett övergripande ansvar att etablera, utveckla och förvalta Region Blekinges masterdata. Ditt uppdrag är att säkerställa att vår grunddata är tydligt definierad, kvalitetssäkrad och användbar i hela organisationen.
Du kommer att:
• Skapa strategier, processer och riktlinjer för hantering av grunddata
• Kartlägga och dokumentera informationsflöden och datastrukturer
• Designa informationsmodeller och strukturera vår datakatalog
• Samverka med IT, verksamhetsutveckling och andra nyckelfunktioner
• Bidra i utvecklingsprojekt med din expertis inom informationsarkitektur
• Utbilda och stödja organisationen i betydelsen av god informationshantering
• Följa utvecklingen inom digitalisering, informationsstyrning och arkitektur
• Delta i utvecklingen av vår processorganisation kopplad till informationsförsörjning
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, strategisk och brinner för ordning och reda i informationsflöden. Du ser helheten men kan också arbeta med detaljer, och du trivs med att arbeta tvärfunktionellt i organisationen. Du gillar att sätta dig in i nya tekniker och regelverk, och håller dig uppdaterad genom aktiv omvärldsbevakning
Du är kommunikativ och har en god förståelse för både teknik och verksamhet. Du är självgående, har ett starkt engagemang och trivs med att samarbeta med andra. Du är van att tala inför grupper och leda arbete i mindre team. Du uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt, både på svenska och engelska.
Krav för rollen:
• Högskoleutbildning inom informationsarkitektur, informatik, systemvetenskap, IT eller motsvarande kompetens
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med informationsarkitektur, masterdata (MDM) eller datamodellering
• God kunskap om metoder och verktyg för metadata- och masterdatahantering
• Erfarenhet av informationsstandarder och regler för offentlig informationshantering
Meriterande är:
• Erfarenhet från offentlig sektor, särskilt hälso- och sjukvård
• Certifieringar inom informationsarkitektur, masterdata eller närliggande områden
• Tidigare erfarenhet av att bygga upp masterdatafunktioner
• Kunskap om integrationslösningar, API:er och informationssäkerhet
För din kännedom
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlskrona. Resor inom Blekinge förekommer, liksom visst arbete utanför länet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
