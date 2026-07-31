Infektion växer och öppnar Avdelning 8!
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2026-07-31
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Var med och forma framtidens infektionsvård
– Infektion växer och öppnar Avdelning 8!
Nu tar vi nästa steg! Infektionskliniken växer och öppnar en helt ny vårdavdelning – Avdelning 8. För att möta framtidens behov och kunna erbjuda ännu fler patienter högkvalitativ vård söker vi nu fler engagerade sjuksköterskor som vill vara med på vår spännande resa.
Är du en sjuksköterska med erfarenhet från akutsjukvård och lockas av en verksamhet där utveckling, samarbete och lärande står i fokus? Då vill vi gärna lära känna dig.
Därför ska du välja oss
Hos oss möter du patienter från 18 år och uppåt med ett brett spektrum av akuta infektionssjukdomar. Variation, komplexitet och ständig utveckling gör arbetet både stimulerande och lärorikt. Här får du möjlighet att bredda din kompetens samtidigt som du gör verklig skillnad för patienterna.
Du blir en del av ett engagerat multiprofessionellt team där sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och paramedicinare arbetar nära tillsammans. Vi tror på att de bästa resultaten skapas genom samarbete, kunskapsdelning och ett prestigelöst arbetsklimat.
En arbetsplats där du får växa
Vi vet att en trygg start är avgörande. Därför erbjuder vi en individuellt anpassad introduktion utifrån dina erfarenheter och behov. Du får stöd av erfarna kollegor och funktioner som finns tillgängliga både i det dagliga arbetet och vid mer akuta situationer.
Hos oss präglas arbetsmiljön av hög kompetens, stort engagemang och ett öppet klimat där idéer och initiativ välkomnas.
När vi nu öppnar Avdelning 8 får du en unik möjlighet att vara med och utveckla en ny verksamhet samtidigt som du har tryggheten i en välfungerande och etablerad avdelning. Som sjuksköterska kommer du att rotera mellan Avdelning 4 och Avdelning 8, vilket ger dig variation i arbetet, möjlighet att bredda din kompetens och chansen att ta del av det bästa från två verksamheter. Kombinationen av etablerade arbetssätt och utvecklingsarbete skapar en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och växa i din yrkesroll.
Kompetensutveckling som en naturlig del av arbetet
Vi satsar långsiktigt på våra medarbetares utveckling. Som medarbetare hos oss erbjuds du bland annat:
Veckovisa utbildningseftermiddagar
Infektionsspecifika utbildningsdagar
Utbildningar inom exempelvis sårvård
Löpande kompetensutveckling och möjlighet att fördjupa din kunskap inom infektionssjukvårdPubliceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har svenska språkkunskaper motsvarande nivå C1
Har minst 1–2 års erfarenhet som sjuksköterska inom akutsjukvård eller motsvarande verksamhet
Tidigare erfarenhet av infektionssjukvård är meriterande men inget krav.
Vem är du?
Du trivs i en verksamhet där tempot stundtals är högt och där ingen dag är den andra lik. Du är trygg i din profession, har ett gott omdöme och uppskattar att arbeta tillsammans med andra för patientens bästa.
Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och vill bidra till både teamets och verksamhetens utveckling. Du har lätt för att skapa förtroende hos patienter och kollegor och ser värdet av god kommunikation och samarbete.
Tillsammans för patienten
Vårt gemensamma mål är att varje patient ska känna sig trygg, sedd och säker genom hela vårdtiden. Det arbetar vi för varje dag – tillsammans.
Nyfiken på oss?
Vi välkomnar dig gärna att hospitera hos oss under en halv eller hel dag för att få en känsla för verksamheten, teamet och arbetsmiljön.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen att bli en del av Infektionskliniken och vara med när vi öppnar Avdelning 8!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Medicinska specialiteter, Infektion, Avd 4 Kontakt
Vårdenhetschef
Adrienne Tamm Wester adrienne.tamm-wester@regionstockholm.se 08-123564770 Jobbnummer
10016798