Industrirörmontörer sökes

Barona Teknik & Installation AB / VVS-jobb / Stenungsund
2025-08-19


Vi söker efter erfarna rörmontörer till ett underhållsstopp inom petrokemisk industri i Stenungsund under veckorna 38-39

Publiceringsdatum
2025-08-19

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med:
Rörmontage i industriell miljö
Demontering och återmontering av flänsförband
Byte av packningar

Profil
Vi söker dig som:
Har utbildning som industrimekaniker/montör eller motsvarande erfarenhet
Har god vana av industriellt rörmontage och underhållsstopp
Förstår packningsmaterial och dess användning
Är lösningsorienterad, strukturerad och har god kommunikationsförmåga
Talar och förstår engelska obehindrat
Är noggrann, serviceinriktad och har yrkesstolthet
Trivs med att arbeta i team och har god social kompetens

Vi erbjuder
Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal
Möjlighet till utbildningar och säkerhetskurser
Värdefull erfarenhet inom industriprojekt

OBS! Vi tar inte emot ansökningar via e-post på grund av GDPRIntervjuer hålls löpande så skicka in din ansökan redan idag - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag

Sista dag att ansöka är 2025-09-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Barona Teknik & Installation AB (org.nr 556713-7202)

Kontakt
Camilla Arvidsson
camilla.arvidsson@barona.se

Jobbnummer
9465860

