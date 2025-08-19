Industrirörmontörer sökes
Barona Teknik & Installation AB / VVS-jobb / Stenungsund Visa alla vvs-jobb i Stenungsund
2025-08-19
Vi söker efter erfarna rörmontörer till ett underhållsstopp inom petrokemisk industri i Stenungsund under veckorna 38-39Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med:
Rörmontage i industriell miljö
Demontering och återmontering av flänsförband
Byte av packningarProfil
Vi söker dig som:
Har utbildning som industrimekaniker/montör eller motsvarande erfarenhet
Har god vana av industriellt rörmontage och underhållsstopp
Förstår packningsmaterial och dess användning
Är lösningsorienterad, strukturerad och har god kommunikationsförmåga
Talar och förstår engelska obehindrat
Är noggrann, serviceinriktad och har yrkesstolthet
Trivs med att arbeta i team och har god social kompetens
Vi erbjuder
Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal
Möjlighet till utbildningar och säkerhetskurser
Värdefull erfarenhet inom industriprojekt
OBS! Vi tar inte emot ansökningar via e-post på grund av GDPR
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
