Industrielektriker
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS Facility Services har ett spännande samarbete med kund inom fordonsindustrin med flertalet siter i Sverige. Vi söker nu en Industrielektriker till kundens site i Köping. Är du en engagerad person med känsla för att utveckla fastigheter och liksom vi, känner passion för kvalitet och service? Då har vi jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
Vi tar hand om våra kunders fastigheter, medarbetare och besökare. Vi är experter på fastighetstjänster och vi levererar servicelösningar till företag och offentlig verksamhet i hela Sverige. Vi säkerställer att fastigheter och arbetsplatser är så effektiva och inspirerande som möjligt. Med våra tekniska tjänster skapar vi förutsättningar för produktivitet samtidigt som vi minimerar risker.
Rollen
Du kommer att bli en viktig och värdefull del av ett motiverat team. I rollen som Industrielektriker kommer du, tillsammans med dina kollegor, att arbeta med den dagliga driften av våra tjänster. Arbetsuppgifterna innefattar att planera samt utföra skötsel, reparationer, montage, avinstallation och installationer i industrimiljö. Du kommer att fatta beslut samt utföra tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll inom ramen för vårt åtagande. Arbetsuppgifterna innebär också att utföra felsökning och analysera problem inom elsystem samt identifiera brister i märkning av tekniska system. Du ansvarar för att fastighetens elsystem uppfyller gällande krav på funktion och bidrar till ökad kundnöjdhet. Vi ser det som självklart att du löpande arbetar med förbättringar och viss dokumentation samt medverkar och utför olika projekt gentemot kund. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med en inledande 6-månders provanställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en elteknisk utbildning samt några års erfarenhet av arbete i branschen.
Du behöver ha goda teoretiska och praktiska kunskaper av tekniska installationer i industrimiljö samt kunskap om el-dokumentation. Du har ECY-certifikat och B-kort.
Du har erfarenhet av arbete i komplexa elanläggningar, där du självständigt löst dina arbetsuppgifter genom att följa specifika standarder. Du har arbetat med olika spänningar, frekvenser och typer av kablar.
Meriterande: ESA, Heta Arbeten, Lift-kort, Truckkort, Säkra Lyft, Hög Höjd, Mobila Arbetsplattformar samt Anläggningsskötare Sprinkler, Brandlarm och Gasläckningssystem.
Du talar och skriver svenska obehindrat samt har goda IT-kunskaper - t.ex. Microsoft Office och ärendehanteringssystem.
Din personlighet
Du har kundfokus - För att trivas i denna roll behöver du genuint brinna för service och älska de vardagliga utmaningar som uppstår. Du är lösningsfokuserad och positiv. Du levererar det som utlovas och har förmågan att skapa starka kundrelationer. Du har ett prestigelöst sätt och du stöttar mer än gärna inom övriga områden.
Du tar ansvar - Du trivs i rollen som Elektriker och att dagligen ha kontakt med flera intressenter - kund, kollegor och leverantörer - för att skapa effektivitet och en arbetsplats med en hög teknisk standard.
Du har drivet - Du har hög integritet, är inte rädd för att hugga i och du håller vad du lovar, såväl mot dina kollegor som mot kunden och kundens medarbetare. Du ser möjligheter och lämnar förbättringsförslag som kan leda till utveckling av vårt samarbete med kunden. Du drivs av att möta samt överträffa kundens förväntningar.
Du har koll på läget - Du har en förmåga att kunna arbeta både förebyggande och händelsestyrt. Du har viss förståelse för hur avtal, lagkrav och regelverk påverkar verksamheten samt de egna arbetsuppgifternas genomförande. Du trivs nära kunden i en dynamisk och föränderlig produktionsmiljö där du får möjlighet att interagera med många skiftande kontaktytor både internt och externt.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du kommer få stort utbyte av, eftersom vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att People make places. ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
ISS värderingar är Kvalitet, Ansvar, Ärlighet och Entreprenörskap. Dessa värderingar kommer att vara fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och vi ser fram emot din ansökan!
OBS! Med anledning av GDPR, hanterar vi ej ansökningar inkomna via mejl.
Vi ber dig att, utöver CV, bifoga:
Samtliga anställningsintyg från tidigare arbetsgivare - där det tydligt framgår vilka elrelaterade arbetsuppgifter som ingått i din tjänst.
Samtliga utbildningsintyg.
ECY-certifikat.
ESA-intyg. (Om det finns).
Ansvarig Rekryterare: Pernilla Dahlbäck - pernilla.dahlback@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
