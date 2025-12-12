Industrielektriker
Ikett Personalpartner AB / Elektrikerjobb / Örebro Visa alla elektrikerjobb i Örebro
2025-12-12
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Lekeberg
, Arboga
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Vi söker nu en tekniskt intresserad och noggrann industrielektriker till vår kund i Örebro!
Du som söker bor vara bosatt i närområdet då tjänsten är tänkt för anställning efter inhyrningsperioden.
Vill du bli en del av ett sammansvetsat team där arbetsuppgifterna innebär att tillsammans bygga maskiner från grunden? Se hit! I rollen arbetar du tätt ihop med både mekaniker och elektriker, och tillsammans ansvarar ni för att färdigställa maskiner som sedan levereras direkt till kund.
Arbetet är varierande och innefattar allt från enklare elkopplingar till att ansluta motorer och koppla elskåp som senare monteras in i maskinerna. När maskinerna börjar ta form är du också delaktig i att testköra, spänningssätta och felsöka för att säkerställa att allt fungerar som det ska innan leverans.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha god kunskap inom elsäkerhet samt utbildning eller erfarenhet av arbete med automation och felsökning. Om du dessutom har tidigare erfarenhet av att felsöka eller arbeta med maskiner ser vi det som meriterande.
Arbetstider: Dagtid med flexram
Start: Omgående eller enligt överenskommelseProfil
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20410". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elsa Carlberg elsa.carlberg@ikett.com Jobbnummer
9641097