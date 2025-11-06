Industrielektriker
Press Kogyo Sweden AB / Elektrikerjobb / Oskarshamn Visa alla elektrikerjobb i Oskarshamn
2025-11-06
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Press Kogyo Sweden AB i Oskarshamn
Vi söker en
Industrielektriker
Press Kogyo - en framtidsfabrik
Press Kogyo är ett framgångsrikt verkstadsföretag med Japanska storsatsande ägare. Vi arbetar med plåt med en tjocklek mellan 1,5 till 18 millimeter. Vi har en mångsidig process där vi jobbar med laserskärning, pressning, maskinbearbetning och svetsning.
Vår ägare är den världsomspännande japanska koncernen Press Kogyo, en av Japans största underleverantörer, med fabriker i Japan, Thailand, USA, Kina, Indonesien och Oskarshamn. Vi är en komplett legoleverantör av plåtdetaljer, anpassad för små, medel och stora serier.
I Oskarshamn är vi 155 anställda och omsätter ca 500 miljoner.
Om jobbet
Press Kogyo Sweden AB söker nu industrielektriker.
Är du nyfiken på en ny utmaning och drivs av utveckling, delaktighet och utmaningar - Då kanske det är just dig vi söker
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
I rollen som Industrielektriker på Press Kogyo får du en omväxlande, varierad och fartfylld vardag där du tar ansvar för felsökningar, installationer, reparationer och förebyggande underhåll av maskiner och fastighet. Detta gör du i ett nära samarbete med övriga funktioner inom företaget för att säkerställa en så problemfri drift som möjligt.
Vem är du?
Vi söker dig som har någon form av eftergymnasial utbildning inom el. Du trivs att arbeta med kluriga och komplexa arbetsuppgifter samt att du har sinne för tekniska lösningar och god social kompetens.
Personprofil
Arbetet innebär mycket kontakter både inom arbetslaget och med andra arbetsgrupper, därför ska du ha lätt för att samarbeta.
Som person är du noggrann, nyfiken, praktisk lagd, ansvarstagande och har god problemlösningsförmåga. Du kan planera ditt arbete samt ta egna initiativ då arbetet är omväxlande och kräver mycket eget ansvar och flexibilitet.
Som person har du god förmåga att hantera komplexa problem självständigt eller tillsammans med dina kollegor.
Du är driven och har lätt för att kommunicera med din omgivning. Är kreativ, positiv och gillar utmaningar.
Du är självgående, har lätt att ta till dig nya uppgifter och trivs i en flexibel omgivning som kan innebära tvära kast.
Du kan uttrycka dig obehindrat i svenska i tal och skrift och kan du även detta i engelska så är det till din fördel.
Vad erbjuder då Press Kogyo dig som anställd?
Du får möjligheten att vara delaktig och ansvarstagande i ett spännande företag som är under ständig utveckling och som står inför nya investeringar och möjligheter.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning.
Förekommande arbetstider: dagskift
Lön enligt överenskommelse.
Vi hanterar ansökningar löpande, så sänd gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vid ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR-chef Andreas Wigren 0491-767521 alt. andreas.wigren@presskogyo.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: jobb@presskogyo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Press Kogyo Sweden AB
(org.nr 556076-9175)
Gröndalsvägen 19 (visa karta
)
572 28 OSKARSHAMN Jobbnummer
9591116